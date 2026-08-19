

















































































De la cuptoarele dacilor liberi de la Medieșu Aurit și castelul Károlyi din Carei până la gospodăriile din Oaș, casele șvăbești și atelierul în care a lucrat Aurel Popp, patrimoniul muzeal al județului Satu Mare spune o poveste mult mai mare decât ar sugera o simplă listă de instituții.

Există județe în care muzeul înseamnă o clădire mare, câteva săli și vitrine cu obiecte. În Satu Mare, definiția este mult mai generoasă. Un muzeu poate fi un castel, o casă țărănească, un atelier de artist, o casă memorială, o gospodărie întreagă sau chiar un sit arheologic în care cuptoarele de acum aproape două milenii au rămas pe loc.

Iar această diversitate nu este o impresie de călător. Institutul Național al Patrimoniului, prin baza sa „Muzee și Colecții din România”, inventariază în prezent 25 de muzee și colecții în județul Satu Mare, baza fiind actualizată la 10 august 2026.

Satu Mare: muzeul care adună istoria județului într-o singură instituție

Istoria instituției începe, în forma ei modernă, înainte de România Mare. Primele colecții muzeale sătmărene s-au constituit în jurul Cercului Kölcsey la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar în 1905 a fost înființat Muzeul Municipal Satu Mare. În 1968 instituția a primit statutul de muzeu județean. Astăzi, sediul principal funcționează într-o clădire ridicată în 1936 ca sediu al Prefecturii și transformată în muzeu în 1984.

Dimensiunea patrimoniului este impresionantă: Muzeul Județean declară un patrimoniu de aproximativ 400.000 de obiecte, un laborator zonal de restaurare și conservare, trei biblioteci și o editură proprie.

Colecțiile acoperă arheologia, istoria, etnografia și arta. În fondurile istorice se găsesc obiecte provenite inclusiv din vechile colecții ale Cercului Kölcsey și ale liceului piarist din Carei. Numai colecția arheologică a Cercului Kölcsey ajunsese la 3.910 obiecte în 1909, potrivit documentării istorice publicate de Muzeul Județean.

Este, așadar, locul în care povestea județului poate fi urmărită de la preistorie până în epoca modernă.

La câteva sute de metri: arta sătmăreană într-o casă neogotică

În centrul municipiului, Muzeul de Artă funcționează în Casa Vécsey, clădire neogotică ridicată la mijlocul secolului al XIX-lea și înscrisă ca monument istoric.

Clădirea are și o poveste istorică aparte. Pe locul ei fusese anterior o construcție legată de depozitele Cetății Satu Mare, iar tradiția locală leagă locul de Pacea de la Satu Mare din 1711. În 1911, pe clădire a fost montată o placă comemorativă realizată de artistul Aurel Popp. Din 1985, imobilul este dedicat colecțiilor de artă.

Expoziția de bază a fost reorganizată în 2016 și pune în prim-plan opera lui Aurel Popp și a contemporanilor săi, oferind o perspectivă asupra artei sătmărene și transilvănene.

Pentru un județ aflat la întâlnirea unor spații culturale românești, maghiare, germane și central-europene, Muzeul de Artă este mai mult decât o colecție de tablouri: este o altă modalitate de a înțelege identitatea locală.

Aurel Popp, acasă, în atelier

O poveste mult mai personală poate fi descoperită la Atelierul Memorial Aurel Popp. Clădirea a fost construită de artist între 1934 și 1935 și a funcționat ca atelier de creație până la moartea lui, în 1960. Restaurată între 1998 și 2000, ea păstrează lucrări de pictură, sculptură și grafică, fotografii, documente, cărți, obiecte personale și mobilier.

În prezent, Institutul Național al Patrimoniului îl include în lista muzeelor și colecțiilor județului, însă Muzeul Județean precizează că atelierul se află în reabilitare, motiv pentru care accesul trebuie verificat înaintea unei vizite.

În aceeași categorie a muzeelor care spun povestea unui om prin spațiul său de lucru intră Atelierul Memorial Paul Erdös, din Pasajul Ștefan Ruha. Artistul, născut în 1916, a fost deportat la Auschwitz în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și s-a întors singur. Atelierul păstrează universul său de creație, iar surse recente descriu inclusiv obiectele personale rămase în spațiu.

Este una dintre acele mici instituții culturale care pot trece ușor neobservate într-un oraș, dar care oferă uneori cea mai directă întâlnire cu trecutul.

Careiul: când muzeul devine castel

Dacă Satu Mare are muzeul județului și muzeul de artă, Careiul are un avantaj spectaculos: muzeul orașului se află în Castelul Károlyi.

Muzeul Károlyi este una dintre cele mai cunoscute destinații culturale ale județului. Muzeul Municipal Carei a fost înființat ca muzeu raional în 1958, a devenit muzeu orășenesc în 1985 și a intrat apoi în administrarea Muzeului Județean Satu Mare. Patrimoniul său cuprinde colecții de arheologie, etnografie, biologie și alte domenii, provenite în special din sudul județului.

Castelul în sine adaugă o dimensiune spectaculoasă vizitei. Surse culturale recente îl datează în forma actuală la sfârșitul secolului al XIX-lea, fiind unul dintre cele mai importante monumente arhitectonice ale Careiului.

În jurul muzeului se află și parcul dendrologic al castelului, iar activitățile muzeale recente au arătat cât de larg poate fi folosit acest spațiu: de la expoziții istorice și de științele naturii până la figuri de ceară care reconstruiesc momente și personaje ale istoriei locale.

Tășnad: arheologie și etnografie într-un fost conac

La Tășnad, Muzeul Orășenesc Tășnad ocupă un alt tip de clădire istorică: vechiul conac nobiliar Cserey-Fischer.

Muzeul a fost amenajat în 1978 și reorganizat în 1995. Colecțiile sale sunt în principal de arheologie și etnografie și documentează zona Tășnadului. Din 2016, în structura sa a intrat și o casă-muzeu din zona ștrandului, o gospodărie țărănească reprezentativă pentru spațiul sătmărean de câmpie și Codru.

Este un exemplu bun pentru o tendință vizibilă în județ: muzeul nu mai este doar o colecție de obiecte, ci încearcă să recreeze mediul în care acele obiecte au fost folosite.

Negrești-Oaș: muzeul în care tradiția încă funcționează

Poate cel mai spectaculos exemplu este Muzeul Țării Oașului și, mai ales, muzeul său în aer liber de pe strada Livezilor.

Înființat în 1966, muzeul reconstituie universul tradițional al Țării Oașului. Are o secție cu expoziție permanentă și colecții de etnografie și artă populară, precum și o secțiune în aer liber.

Aici se află biserica de lemn din Lechința, datată în prima jumătate a secolului al XVII-lea, case din Racșa, Cămârzana, Moișeni și Negrești, precum și construcții-anexă care alcătuiesc gospodării tradiționale.

Dar adevărata particularitate este ceea ce sursele muzeului numesc „sectorul viu”. Moara de apă, piua, vâltorile și atelierul de fierărie nu sunt doar decoruri. Ele ilustrează tehnici tradiționale și fac legătura dintre obiectul expus și activitatea pentru care a fost creat.

Și există un detaliu extraordinar: tradiția ceramicii de Vama a continuat să fie practicată în muzeu. Institutul Național al Patrimoniului notează că, din 1994, ceramica de Vama se produce numai aici, iar din 2001 funcționează și un atelier-școală de ceramică.

Asta transformă muzeul dintr-un depozit al trecutului într-un loc în care o parte a trecutului continuă să fie făcută.

Casele care au devenit muzee

Una dintre cele mai valoroase particularități ale patrimoniului sătmărean este rețeaua de mici muzee rurale.

La Călinești-Oaș, Casa Țărănească „Iacob Măcuț” este o adevărată capsulă de timp. Casa a fost construită în 1727, potrivit Institutului Național al Patrimoniului, și păstrează elemente ale arhitecturii tradiționale locale: camera de locuit, tinda, cămara și târnațul.

La Orașu Nou, gospodăria țărănească datează din prima jumătate a secolului XX și documentează inclusiv modul de viață al comunității maghiare locale.

La Turț, o gospodărie tradițională funcționează ca obiectiv etnografic al Muzeului Județean; a fost inclusă în rețeaua muzeală în 2008.

La Chilia, în zona Codrului, gospodăria păstrează casa, șura și găbănașul. În interior sunt obiecte de mobilier, costume populare, unelte și obiecte gospodărești, iar șura păstrează inclusiv spații pentru animale și depozitarea fânului.

În Bogdand, Muzeul Etnografic Maghiar „Sipos László” funcționează într-o casă construită în jurul anilor 1880–1885 de meșteri din Cristur, în vechiul comitat Sălaj. Casa a devenit muzeu în 1997 și păstrează mobilier, textile, costume, ceramică și obiecte legate de țesut.

La Petrești, Muzeul Șvăbesc prezintă o altă lume: cultura șvabilor sătmăreni. Casa, construită în 1881, are camere, bucătării, pivnițe, grajd și târnaț, iar colecția include mobilier pictat, obiecte pentru industria casnică textilă și unelte agricole.

Privite împreună, aceste case formează ceva ce puține județe mai pot arăta atât de clar: o hartă muzeală a comunităților care au construit Sătmarul.

Un muzeu al moților în câmpia Sătmarului

La Scărișoara Nouă, în comuna Pișcolt, există un muzeu care pare, la prima vedere, să fie într-un loc neașteptat: Muzeul Moților.

Institutul Național al Patrimoniului îl încadrează la etnografie și istorie locală.

Prezența lui are însă o explicație istorică: comunitatea de moți stabilită în zonă a adus cu ea obiecte, tradiții și memoria locurilor de origine. Documente ale Consiliului Județean menționează o colecție etnografică de peste 800 de obiecte.

Este un exemplu excelent despre felul în care migrația internă poate deveni patrimoniu muzeal.

Ady Endre și Vasile Lucaciu: două memorii, două lumi

În satul care poartă numele poetului, în comuna Căuaș, se află Complexul Memorial Ady Endre.

Casa natală a poetului maghiar Ady Endre, născut în 1877, a fost transformată în muzeu în 1957, după o intervenție a pictorului Aurel Popp. Complexul cuprinde casa veche, în care s-a născut poetul, și casa mai nouă, folosită de familie în perioada interbelică.

În casa veche sunt păstrate mobilier, obiecte gospodărești și documente, inclusiv spațiul în care tradiția locală spune că s-a născut poetul. Casa nouă completează povestea familiei prin fotografii, scrisori și obiecte ale epocii.

La Apa, Casa Memorială Dr. Vasile Lucaciu spune o poveste foarte diferită, dar la fel de importantă. Lucaciu s-a născut aici în 1852 și a fost preot, profesor și om politic, fiind implicat în redactarea Memorandumului românilor din Transilvania. Casa memorială, construită în 1847, păstrează obiecte, cărți, fotografii și documente legate de viața sa.

În două case din sate diferite se întâlnesc astfel două dintre marile tradiții culturale ale județului: memoria națională românească și literatura maghiară transilvăneană.

Aloisie Tăutu: de la Valea Vinului la Arhivele Vaticanului

Un alt muzeu memorial surprinzător se află la Valea Vinului. Casa Memorială Aloisie Tăutu este amenajată în casa în care a trăit istoricul și canonicul Aloisie Tăutu. Născut în 1895, Tăutu a participat la Marea Adunare Națională de la 1 Decembrie 1918 și a devenit cercetător al Arhivelor Vaticanului.

Casa are doar trei camere, însă tocmai această dimensiune intimă îi dă forță. Biroul, obiectele personale, fotografiile, sufrageria și dormitorul reconstruiesc nu doar o biografie, ci traseul unui om plecat dintr-o comunitate rurală și ajuns să lucreze cu documente istorice de primă importanță.

Medieșu Aurit: muzeul în care obiectele sunt mai vechi decât România

Poate cea mai spectaculoasă oprire pentru cei interesați de istorie este Rezervația Arheologică Medieșu Aurit–Șuculeu.

Aici, pe o suprafață de aproximativ 12–15 hectare, a existat între secolele I și IV d.Hr. un centru regional de producție a ceramicii. Sunt păstrate in situ cuptoare de olari de dimensiuni impresionante, iar cercetările indică o puternică prezență dacică.

Institutul Național al Patrimoniului descrie rezervația ca pe un muzeu de sit și menționează cinci cuptoare conservate in situ, aparținând dacilor liberi din secolele II–IV d.Hr.

Aici apare și una dintre cele mai interesante idei despre muzeele sătmărene: nu toate lucrurile importante pot fi puse într-o vitrină..

O hartă culturală în care fiecare comunitate își are locul

Inventarul Institutului Național al Patrimoniului mai include, pe lângă obiectivele deja amintite, Muzeul local din Certeze, Muzeul Privat din Viile Satu Mare, Muzeul Privat din Craidorolț și alte gospodării și colecții locale.

Lista oficială include, între altele:

Muzeul Județean Satu Mare;

Muzeul de Artă Satu Mare;

Muzeul Municipiului Carei;

Muzeul Orășenesc Tășnad;

Muzeul Țării Oașului;

Muzeul Etnografic Maghiar „Sipos László” din Bogdand;

Muzeul Șvăbesc Petrești;

Muzeul Moților din Scărișoara Nouă;

Muzeul Țării Codrului din Măriuș;

Muzeul local Certeze;

Gospodăria codrenească din Chilia;

Gospodăriile tradiționale din Turț și Orașu Nou;

Casa Țărănească „Iacob Măcuț”;

Casele memoriale Ady Endre, Vasile Lucaciu și Aloisie Tăutu;

Atelierele memoriale Aurel Popp și Paul Erdös;

Muzeul Diecezan – Colecția de Artă Bisericească „Iuliu Meszlenyi”;

Rezervația arheologică Medieșu Aurit–Șuculeu;

precum și colecții muzeale private din județ.

O categorie aparte este reprezentată de Muzeul Diecezan – Colecția de Artă Bisericească „Iuliu Meszlenyi”, aflată în cinci săli ale Catedralei Romano-Catolice „Înălțarea Domnului” din Satu Mare.

Expoziția a fost deschisă în 2008 și reunește artă religioasă, elemente de istorie locală și memorie ecleziastică. Catedrala însăși este monument istoric și a fost construită între 1830 și 1837, pe fondul dezvoltării episcopiei romano-catolice de Satu Mare.

Este și unul dintre obiectivele care arată cât de importantă este componenta confesională pentru istoria județului.

De ce sunt importante toate aceste muzee?

Privite separat, unele dintre aceste instituții pot părea mici. Unele au doar câteva camere. Unele se vizitează cu programare. Altele sunt gospodării tradiționale sau colecții private.

Privite împreună, însă, ele spun o poveste remarcabilă. În Satu Mare se întâlnesc urmele dacilor liberi, lumea medievală, orașul central-european, cultura românească, cultura maghiară, moștenirea șvăbească, comunitățile evreiești, tradițiile din Oaș și Codru, arta modernă și memoria politică a Transilvaniei.

Documentele de strategie culturală ale județului subliniază tocmai această particularitate: infrastructura muzeală este una dintre principalele resurse culturale și turistice ale județului, cu o predominanță a profilului etnografic, istoric și memorial.

Iar documentele Consiliului Județean arată că patrimoniul nu se limitează la orașele Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș și Tășnad. În sate există gospodării, case memoriale, colecții etnografice și situri arheologice care completează imaginea.

Surse și documentare

Documentarea de față a confruntat informații din baza oficială a Institutului Național al Patrimoniului – cIMeC, paginile oficiale ale Muzeului Județean Satu Mare, informațiile Consiliului Județean Satu Mare, paginile administrațiilor locale, baze de date culturale și surse de patrimoniu. Pentru situația numerică actuală, baza INP este cea mai importantă referință: ea indică 25 de muzee și colecții în județul Satu Mare, cu ultima actualizare la 10 august 2026.

Institutul Național al Patrimoniului – Muzee și Colecții din România

Muzeul Județean Satu Mare – prezentarea instituției

Muzeul Județean Satu Mare – Secția Carei și Tășnad

Muzeul Județean Satu Mare – Muzeul de Artă

Primăria Negrești-Oaș – Muzeul Țării Oașului

Consiliul Județean Satu Mare – Muzeul Țării Oașului

Nicolae Ghișan







