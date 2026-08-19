Familia Czigler, din nou campioană la Memorialul „Nagy Ferenc” - FamilyCup Sport •

Performanță din nou pentru membrii ACS Armand Supur la unul dintre cele mai importante turnee internaționale dedicate sportivilor și familiilor. Familia Czigler a cucerit pentru al patrulea an consecutiv medalia de aur în proba pe familii.

Turneul internațional Memorialul „Nagy Ferenc” + FamilyCup 2026 s-a desfășurat, în perioada 14-16 august, la Odorheiu Secuiesc. Competiția, una dintre puținele de acest gen dedicate atât sportivilor, cât și familiilor, a reunit peste 250 de participanți și 57 de familii din șase țări: România, Ungaria, Serbia, Germania, Irlanda și Republica Moldova.

Membrii clubului ACS Armand Supur au avut din nou evoluții foarte bune, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Czigler Albert, argint la simplu

La proba de simplu I15, Czigler Albert a reușit să urce pe treapta a doua a podiumului, cucerind medalia de argint după un parcurs apreciat în cadrul competiției.

Rezultatul confirmă progresul tânărului sportiv și constanța cu care reprezentanții ACS Armand Supur se află în lupta pentru medalii la competițiile importante.

Aur pentru familia Czigler, pentru al patrulea an consecutiv

Cea mai importantă performanță a venit însă în proba pe familii.

Familia Czigler, formată din Albert și tatăl său, Tony Czigler, antrenor al clubului, a cucerit medalia de aur, reușind să își păstreze titlul pentru al patrulea an consecutiv.

Este o performanță deosebită, mai ales în condițiile în care competiția devine de la an la an tot mai puternică, iar numărul participanților crește constant.

„Nu a fost ușor, a fost foarte greu, dar am luptat până la final. De la an la an, jucătorii sunt din ce în ce mai mulți și mai buni, iar acesta este singurul concurs de acest gen”, a declarat Czigler Anton, pentru Gazeta de Nord Vest.

Prin rezultatele obținute la Odorheiu Secuiesc, familia Czigler și ACS Armand Supur duc din nou numele comunei Supur și al județului Satu Mare pe podiumul unei competiții internaționale.

La finalul turneului, Czigler Anton a ținut să mulțumească și partenerului Consiliului Județean Satu Mare pentru sprijinul acordat.

Pentru ACS Armand Supur, ediția din 2026 a Memorialului „Nagy Ferenc” + FamilyCup se încheie, astfel, cu un bilanț foarte bun: argint la simplu pentru Albert Czigler și aur, pentru al patrulea an consecutiv, în proba pe familii pentru Albert și Tony Czigler.

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