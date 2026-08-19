Parteneriat oficial între CSM Olimpia Satu Mare și CFR 1907 Cluj Sport •

CSM Olimpia Satu Mare și CFR 1907 Cluj, campioană a României de opt ori, au semnat un acord oficial de colaborare, prin care relația de parteneriat dintre cele două cluburi intră într-o nouă etapă.



Cele două cluburi au colaborat deja de mai mult timp, iar în sezoanele precedente CFR Cluj a pus la dispoziția formației sătmărene, sub formă de împrumut, mai mulți jucători tineri și talentați. Aceștia au făcut parte din lotul Olimpiei pe durata unor sezoane, acumulând experiență importantă la nivelul fotbalului de seniori.

Noul acord oferă însă un cadru mult mai clar și mai stabil pentru continuarea și dezvoltarea acestei colaborări.

Un element important în acest context îl reprezintă noul Regulament de Cooperare a Cluburilor, aprobat de Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal (FRF) în ședința din 29 iulie 2026. Regulamentul stabilește un cadru oficial pentru colaborarea dintre cluburile din SuperLiga și cele participante în Liga 2.

Conform noilor prevederi, un club din SuperLiga poate încheia un acord oficial de colaborare cu un club din Liga 2. Unul dintre principalele obiective ale acestui mecanism este de a le oferi jucătorilor tineri posibilitatea de a evolua constant în fotbalul de seniori, în condițiile în care aceștia rămân legitimați și aflați sub contract cu clubul din SuperLiga.

În cadrul acestui sistem, clubul din SuperLiga poate nominaliza maximum cinci jucători eligibili care pot evolua pentru echipa de seniori a clubului partener din Liga 2. În acest fel, tinerii fotbaliști au posibilitatea de a acumula experiență competițională într-un campionat de seniori, într-un mediu care le poate accelera procesul de dezvoltare.

Potrivit regulamentului FRF, printre condițiile de eligibilitate se numără faptul că jucătorul trebuie să fie născut la 1 ianuarie 2004 sau după și să fie legitimat definitiv la clubul din SuperLiga.

Un alt aspect important este faptul că un club din SuperLiga poate avea simultan un singur parteneriat de acest tip cu un club din Liga 2.

În acest context, CSM Olimpia Satu Mare consideră parteneriatul cu CFR 1907 Cluj o recunoaștere importantă a activității și a direcției de dezvoltare a clubului sătmărean. CFR Cluj, club cu o tradiție de peste un secol și cu opt titluri de campioană a României, este una dintre cele mai importante și mai performante grupări din fotbalul românesc.

CFR 1907 Cluj are rezultate importante nu doar la nivelul fotbalului de seniori, ci și în activitatea de copii și juniori.

În sezonul 2025–2026, clubul clujean a cucerit două trofee naționale în competițiile de elită pentru juniori: titlul de campioană în Liga Elitelor U15 și Supercupa Elitelor U15.

Potrivit bilanțului oficial al FRF la finalul sezonului, CFR Cluj s-a numărat printre cele doar trei cluburi care au cucerit câte două trofee în competițiile de elită și de tineret în sezonul 2025–2026. Formația clujeană a împărțit această performanță cu Academia Viitorul Cluj și FCSB, în timp ce cea mai prolifică academie a sezonului a fost cea a Farului Constanța, cu patru trofee.

Rezultatele academiei CFR Cluj, alături de experiența acumulată de CSM Olimpia Satu Mare în competițiile de seniori, pot crea un cadru favorabil pentru dezvoltarea tinerilor jucători și pentru trecerea acestora de la fotbalul juvenil la cel de performanță.

Unul dintre obiectivele principale ale parteneriatului este crearea unei căi clare și eficiente pentru jucătorii tineri care fac pasul către fotbalul de seniori.

Pentru CSM Olimpia Satu Mare, colaborarea reprezintă o oportunitate importantă de dezvoltare sportivă și instituțională. Clubul sătmărean va putea beneficia de experiența unui club de SuperLiga cu o tradiție importantă și cu rezultate confirmate atât la nivelul echipei de seniori, cât și în sectorul juvenil.

În același timp, pentru CFR 1907 Cluj, parteneriatul oferă posibilitatea ca jucătorii tineri ai clubului să beneficieze de minute și experiență la nivelul fotbalului de seniori, într-un cadru competițional care le poate contribui în mod direct la dezvoltarea sportivă.

CSM Olimpia Satu Mare și CFR 1907 Cluj își propun ca acest parteneriat să devină, pe termen lung, o platformă reală pentru dezvoltarea tinerilor fotbaliști români și pentru identificarea și promovarea talentelor către fotbalul profesionist.

Prin această colaborare, cele două cluburi își consolidează relația profesională și își asumă un obiectiv comun: crearea unor oportunități cât mai bune pentru tinerii jucători și construirea unui parcurs coerent de la fotbalul juvenil către performanța la nivel de seniori.





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