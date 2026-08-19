Hervis, reduceri de 50% și… educație la minus 50%

S-a dat liber la vânătoarea de chilipiruri! Hervis Sport din Satu Mare, la fel ca magazinele din Oradea și Turda, a fost luat cu asalt după anunțul reducerilor de 50% la toate produsele.

Sătmarul a demonstrat încă o dată că, atunci când apare cuvântul „REDUCERE”, cozile pot deveni sport național. S-a stat și două ore la case, iar în magazin s-a consumat, probabil, mai multă energie decât într-o sală de fitness.

Doar că, după plecarea „sportivilor” cumpărători, magazinul arăta ca după o probă de „Supraviețuitorul , episodul la reducere”: cutii de pantofi abandonate pe jos, haine răvășite, accesorii mutate și rafturi care probabil încă încearcă să-și revină psihic.

Pe rețelele de socializare au apărut imaginile, iar comentariile n-au întârziat. Unii au întrebat dacă reducerea de 50% vine și cu 50% mai puțin bun-simț. Alții s-au declarat convinși că problema nu este reducerea, ci faptul că, uneori, prețul mic scoate la iveală educația… tot la reducere.

Între timp, Hervis își încheie un capitol în România, magazinele urmând să treacă treptat sub marca Sports Direct, după preluarea rețelei de către grupul britanic Frasers.

Noroc că se cam termină marfa și stocul ajunge la zero. Așa că noi, cei de la Bursa zvonurilor, avem o singură curiozitate:

Care va fi ultimul produs rămas pe raft?

Și, mai ales…

CINE VA STINGE LUMINA?

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