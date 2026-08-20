Accident violent între Rătești și Ardud. Patru tineri au ajuns la spital după ce mașina s-a izbit de un cap de pod

Locale 20.08.2026 14:28
Accident violent între Rătești și Ardud. Patru tineri au ajuns la spital după ce mașina s-a izbit de un cap de pod


Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, 20 august, pe DN 19A, între localitățile Rătești și Ardud. Patru tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani, au fost răniți și transportați la spital.

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați despre producerea accidentului în jurul orei 02:10.

Din primele verificări efectuate de oamenii legii, un tânăr de 19 ani, din Socond, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă. Acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de un cap de pod.

Impactul s-a soldat cu rănirea tuturor celor patru tineri aflați în autoturism. Șoferul de 19 ani și cei trei pasageri – doi tineri de 18 ani și unul de 21 de ani – au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,03 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

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