



În perioada 21–23 august 2026, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, sprijiniți de efective ale Grupării de Jandarmi Mobile „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca, vor fi prezenți în teren pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică la evenimentele cultural-artistice și sportive organizate în județ, la care este așteptată participarea unui număr mare de persoane.

În municipiul Satu Mare, jandarmii vor asigura măsurile de ordine publică cu prilejul Zilelor Culturale Partium – ediția a XXV-a, manifestare care va reuni, pe parcursul acestui sfârșit de săptămână, numeroși participanți la activitățile cultural-artistice organizate în municipiu.

Totodată, în orașul Negrești-Oaș, efectivele de jandarmi vor fi prezente în zona centrală a orașului, unde se va desfășura evenimentul „Zestrea Oașului”, pentru prevenirea faptelor antisociale și desfășurarea manifestărilor într-un climat de ordine și siguranță.

O atenție deosebită va fi acordată și evenimentului sportiv programat sâmbătă, 22 august, începând cu ora 11:00, pe stadionul Olimpia „Daniel Prodan” din municipiul Satu Mare, unde se va disputa partida de fotbal dintre CSM Olimpia Satu Mare și FC Bihor Oradea. Jandarmii vor acționa pentru prevenirea incidentelor și asigurarea unui climat de siguranță înainte, pe timpul și după încheierea partidei.

Pe întreaga durată a misiunilor, jandarmii vor acționa, potrivit competențelor, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, fiind pregătiți să intervină ori de câte ori situația o va impune și să ofere sprijin persoanelor care au nevoie de ajutor.

Pentru ca toate aceste evenimente să se desfășoare în condiții de siguranță, recomandăm participanților să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine, să evite implicarea în conflicte și să adopte un comportament civilizat.

De asemenea, recomandăm acordarea unei atenții sporite bunurilor personale în zonele aglomerate și supravegherea permanentă a copiilor. Participanții la meciul de fotbal sunt rugați să respecte măsurile stabilite de organizatori și de forțele de ordine și să evite orice comportament care ar putea afecta buna desfășurare a evenimentului sportiv.

În cazul în care observați săvârșirea unor fapte antisociale sau vă aflați într-o situație care necesită intervenția imediată a forțelor de ordine, adresați-vă celui mai apropiat jandarm sau apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

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