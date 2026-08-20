SC CARIBIA COMPLET SRL, CUI RO34869572, cu sediul în mun. Câmpia Turzii, str. George Barițiu nr. 40B, bl. G, ap. 21, jud. Cluj, anunţă solicitarea emiterii Autorizaţiei de mediu pentru activitatea conform cod CAEN 5610 – Restaurante, desfăşurată pe amplasamentul din mun. Carei, str. Calea Armatei Române nr. 72, jud. Satu Mare.

Consultarea documentaţiei, sugestii, reclamaţii se pot depune la sediul Direcţiei Judeţene de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de: luni-joi între orele 8-16,30 – vineri 8-14,00.

Pentru orice informaţii referitoare la activitate, vă puteţi adresa la Direcţia Judeţeană de Mediu Satu Mare, tel. 0261-736003; fax 0261-733500; e-mail: office@djmsm.anmap.gov.ro.