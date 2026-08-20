



Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a participat la tradiționalul Bal Țigănesc organizat la Craidorolț, la invitația primarului comunei, Daniel Balogh. Evenimentul, cu o tradiție îndelungată în comunitate, continuă să fie păstrat și transmis din generație în generație.

Manifestarea a adus împreună membrii comunității într-o atmosferă de sărbătoare, în care muzica, dansul și buna dispoziție au fost elementele centrale ale serii.

Cătălin Filip a subliniat importanța unor asemenea evenimente pentru păstrarea identității și a tradițiilor locale, apreciind implicarea celor care contribuie la continuitatea obiceiurilor comunității.

„Dincolo de sărbătoare, astfel de evenimente au o valoare importantă pentru comunitate, pentru că păstrează vii tradițiile și obiceiurile transmise din generație în generație”, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare.

Totodată, acesta i-a felicitat pe organizatori și pe toți cei implicați în desfășurarea evenimentului și în păstrarea tradiției Balului Țigănesc de la Craidorolț.

„Felicitări tuturor celor care se implică în organizarea acestui eveniment și contribuie la păstrarea unei tradiții atât de frumoase!”, a mai transmis Cătălin Filip.