



Comunitatea romă din Craidorolț a fost miercuri, 19 august, în sărbătoare. O nouă ediție a tradiționalului Chirbai de la Craidorolț a adus împreună localnici, artiști și reprezentanți ai autorităților, continuând o tradiție începută în urmă cu aproape jumătate de secol.

În deschiderea manifestării au luat cuvântul Daniel Balogh, primarul comunei Craidorolț, Cătălin Filip, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Robert Laszlo, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, și Godzsa Zsolt, președintele Partidei Romilor – Sucursala Satu Mare.

Programul artistic a fost moderat de Ramona Stoica, fiica liderului comunității rome din Craidorolț, Sorin Stoica. Organizatorii continuă astfel activitatea începută de regretatul Mihai Gorcsi, fost lider al comunității și inițiator al festivalului.

Pe scenă au urcat tinere talente locale, dar și un grup de dansuri țigănești din Doba, publicul având ocazia să descopere muzica, dansurile și obiceiurile păstrate în cadrul comunităților rome. Invitatul special al ediției din acest an a fost cunoscutul interpret Ruzsa Attika, care a evoluat alături de formația sa.

Chirbaiul de la Craidorolț are o particularitate păstrată cu strictețe de-a lungul timpului: sărbătoarea are loc în fiecare an în data de 19 august, indiferent de ziua săptămânii.

Cu o istorie de aproape 50 de ani, evenimentul reprezintă mai mult decât un spectacol artistic, fiind un prilej de întâlnire pentru comunitate și, în același timp, o modalitate prin care tradițiile, muzica și dansurile sunt transmise generațiilor tinere.

Prin continuitatea sa, Chirbaiul de la Craidorolț rămâne una dintre manifestările tradiționale ale comunității rome din județul Satu Mare, o sărbătoare a identității, tradiției și folclorului păstrat viu de la o generație la alta.