Hotel și restaurant în Livada. PINTEA CONSTRUCT solicită autorizația de mediu

Anunțuri 20.08.2026 12:41
Hotel și restaurant în Livada. PINTEA CONSTRUCT solicită autorizația de mediu
SC PINTEA CONSTRUCT  SRL, CUI RO 16308598, cu sediul în Oraş Livada, Str. Oaşului, Nr. 24A, Județ Satu Mare, anunţă solicitarea emiterii Autorizaţiei de mediu pentru activitatea conform cod CAEN 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare si 5610 – Restaurante, desfăşurată pe amplasamentul din Oraş Livada, Str. Oaşului, Nr. 24A, Județ Satu Mare.
Consultarea documentaţiei, sugestii, reclamaţii se pot depune la sediul Direcţiei Judeţene de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de: luni-joi între orele 8-16,30 – vineri 8-14,00.
Pentru orice informaţii referitoare la activitate, vă puteţi adresa la Direcţia Judeţeană de Mediu Satu Mare, tel. 0261-736003; fax 0261-733500; e-mail: office@djmsm.anmap.gov.ro.
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