



Instituția Prefectului Județul Satu Mare, reprezentată de subprefectul Cristian Valer Beseni și secretarul general Cosmin Dorle, a participat astăzi la o nouă ședință de lucru în sistem videoconferință cu conducerea centrală, organizată pe tema accelerării implementării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).





Ședința a fost condusă de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila-Zoltán, alături de secretarul de stat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, și de ministrul educației și cercetării, Mihai Dimian.





La sediul Instituției Prefectului au fost prezenți, alături de conducerea instituției, directorul executiv al Direcției Județene de Mediu Satu Mare, dr. Izabella Stier, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică a Județului Satu Mare, dr. Mihai Macrina, inspectorul-șef al Inspectoratului de Stat în Construcții Satu Mare, Angel Bustan, directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Satu Mare, ec. Zamfir Danciu și maior Tiberiu Varga, adjunctul inspectorului-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Someș” Satu Mare.





În cadrul reuniunii au fost reluate și aprofundate temele discutate în ședințele anterioare, cu accent pe stadiul raportărilor la nivelul unităților administrativ-teritoriale, respectarea termenelor asumate față de Comisia Europeană și necesitatea finalizării efective a lucrărilor, prin recepția acestora, pentru a evita pierderea finanțării europene.





S-a stabilit accelerarea, acolo unde este posibil, a recepțiilor finale, precum și a recepțiilor la terminarea lucrărilor esențiale, în baza mecanismului prevăzut de Legea nr. 141/2026. Totodată, toate instituțiile avizatoare vor avea program de lucru prelungit zilnic, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, iar la nevoie, personalul specializat va putea fi detașat între județe, pentru a sprijini structurile cu volum mare de lucrări rămase de recepționat.

La nivelul județului Satu Mare va fi transmisă o nouă notificare către toate primăriile, privind respectarea termenelor și evaluarea actualizată a stadiului proiectelor PNRR aflate în implementare. Instituția Prefectului va centraliza toate restanțele semnalate de unitățile administrativ-teritoriale și va înainta sinteza acestora către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, până la data de 26 august 2026.





„Rămânem în legătură permanentă cu primarii din județ și cu toate instituțiile avizatoare implicate în acest proces, pentru ca fiecare solicitare să primească un răspuns rapid. Le cer șefilor instituțiilor prezente astăzi să semnaleze de îndată orice sincopă apărută în activitatea de recepție a lucrărilor, astfel încât să putem interveni prompt și să nu punem în pericol niciun proiect PNRR din județul Satu Mare.” – subprefect Cristian Valer Beseni.