De la teatru la cinema în aer liber- Zilele Partium 2026





Cea de-a 25-a ediție a Zilelor Culturale Partium a continuat și miercuri, 19 august, în mai multe locații oferind o mare varietate de programe. De la cei mai mici până la iubitorii de arte plastice și literatură, teatru și film, fiecare categorie de vârstă și-a putut găsi un program pe gust. Cea de-a treia zi a săptămânii aniversare a demonstrat din nou diversitatea culturală a Zilelor Culturale Partium: teatru de păpuși, expoziție, lansare de carte, spectacol de teatru și proiecție de film în aer liber s-au succedat pe parcursul întregii zile.



Unul dintre programele dedicate familiilor s-a desfășurat la Turnul Pompierilor, pe scena Mamut Invest, unde Teatrul de Păpuși Kacagó i-a așteptat pe copii cu spectacolul Rigócsőrkirályfi. Povestea a readus în atenție basmul clasic al fraților Grimm și, urmărind drumul unei prințese răsfățate, a vorbit despre iubire, mândrie și despre felul în care învățăm să prețuim lucrurile care contează cu adevărat.



La Casa Vécsey, artele plastice au fost în centrul atenției, prin vernisajul expoziției retrospective a pictorului și graficianului Paulovics László, originar din Satu Mare, decedat în 2024. Expoziția prezintă în principal lucrări din ultima perioadă de creație artistului, dar, prin obiecte personale, relicve și amintiri din atelierul său, evocă într-un mod apropiat de public și viața și activitatea lui Paulovics László. Expoziția oferă publicului sătmărean o ocazie specială de a redescoperi arta unui creator care și-a început cariera artistică în acest oraș.

Iubitorii de literatură au fost invitați la Teatrul de Nord Satu Mare, unde a fost lansat volumul Focuri și cenușă de Kovács Levente. Cel de-al șaselea roman al autorului evocă, prin intermediul unei povești de dragoste aparte, lumea vieții universitare clujene de odinioară și realitățile sociale ale acelei perioade. Ficțiunea abordează și teme sensibile, precum prezența Securității în sistemul de învățământ, avorturile interzise și căsătoriile timpurii. Pe lângă fundalul istoric, un misterios caz de crimă reprezintă, de asemenea, o parte importantă a poveștii.

Unul dintre evenimentele cele mai importante ale serii s-a desfășurat tot la Teatrul de Nord Satu Mare, unde a continuat seria Serilor Teatrale Partium. Publicul a putut viziona spectacolul Janovics, prezentat de Teatrul Maghiar de Stat Cluj, în regia lui Vidnyánszky Attila Jr. Spectacolul de amploare a evocat, prin viața și epoca lui Janovics Jenő, una dintre personalitățile marcante ale istoriei teatrului și cinematografiei clujene, aducând în scenă, totodată, teme precum istoria, creația și responsabilitatea artistică.

Ziua s-a încheiat din nou cu Experiențele Cinematografice Partium, la Groapa de Evenimente din Centrul Nou. În cadrul cinematografului în aer liber a fost proiectată drama Egykutya (Tot un drac), regizată de Deák Kristóf. Filmul regizorului laureat cu Oscar urmărește povestea unui grup de prieteni care se reîntâlnesc după zece ani și aduce în prim-plan resentimentele rămase din trecut, secretele nerostite și felul în care relațiile sunt puse la încercare. Partenerul Experiențelor Cinematografice Partium este Lebăda.

Nu ratați să rezervați din timp masă la Curtea Vinului

Pe durata celei de-a 25-a ediții a Zilelor Culturale Partium, vizitatorii sunt așteptați din nou la Curtea Vinului Partium, unde organizatorii pun la dispoziție mese care pot fi rezervate în prealabil. O masă oferă locuri pentru opt persoane, fiind o opțiune confortabilă pentru grupurile de prieteni și familiile care vor să petreacă împreună o seară plăcută.

Organizatorii atrag atenția că locurile la mese pot fi garantate doar în cazul meselor rezervate în prealabil, numărul cărora este limitat.

Mesele pot fi rezervate pe site-ul Curții Vinului Partium – https://www.pmnborudvar.ro/event-list.

Partenerul scenei Curții Vinului este M-SYS Group.

Ediția aniversară a Zilelor Culturale Partium continuă și joi

Joi, 20 august, festivalul continuă cu noi programe culturale, comunitare și de divertisment. Odată ajunși în cea de-a doua jumătate a săptămânii, tot mai multe locații se alătură sărbătorii aniversare.



Programul de joi:

Catedrala Romano-Catolică, Satu Mare

09:00 – Sfântă Liturghie festivă celebrată de Preasfinția Sa Schönberger Jenő, urmată de depunerea de coroane la statuia Sfântului Rege Ștefan.

Turnul Pompierilor – Scena Mamut Invest

10:00 – Scufița Roșie și lupul motociclist

18:00 – Cine a furat perna Mamei Holle?

Casa Meșteșugarilor – Serile Teatrale Partium

18:00 – Pasiune și fidelitate – recital susținut de Laczkó Tekla.

Casa Meșteșugarilor

17:00 – Sângele și-a chemat sângele – vernisaj de expoziție

Filarmonica „Dinu Lipatti”

20:00 – Concertul Orchestrei Simfonice a Muzicienilor Maghiari de Peste Hotare

Centrul Nou, Groapa Evenimentelor – Aleea Coposu

21:30 – Experiențe cinematografice Partium - Szenvedélyes nők (Femei pasionale) - (sub..RO)

Participarea la programele în aer liber ale festivalului este în continuare gratuită. Informații detaliate despre programele cu intrare pe bază de bilet și despre oferta completă a festivalului găsiți accesând pagina: www.partiuminapok.ro