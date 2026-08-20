POP HOTCAȘ VASILE DĂNUȚ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul în Loc. Cămărzana, Nr. 380/A, Com. Cămărzana, Jud. Satu Mare, titular al proiectului: Înființare plantație nuc, sistem de irigare, împrejmuire și achiziție de utilaje și echipamente aferente, în localitatea Cămărzana, județul Satu Mare, Loc. Cămărzana, CF 100724, CF 100788 și CF 100789, Com. Cămărzana, Jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a acordului de mediu de către Direcția Județeană de Mediu Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de actualizare a acordului de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, din Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 8/B, Jud. Satu Mare în zilele de luni-joi între orele 8-16,30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de actualizare a acordului de mediu în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.