



Pompierii sătmăreni au avut parte de o zi solicitantă joi, 20 august, fiind chemați să intervină la mai multe incendii produse în Satu Mare, Carei, Vama și Tătărăști. În unele dintre cazuri, intervenția rapidă a împiedicat extinderea flăcărilor către locuințe sau alte bunuri.

La Carei, incendiul a izbucnit la o casă și exista riscul ca focul să se propage la imobilele învecinate. Două autospeciale ale Detașamentului de Pompieri Carei au fost trimise la fața locului. Pompierii au reușit să lichideze incendiul înainte ca acesta să cuprindă întreaga locuință. Aproximativ 50 de metri pătrați au fost afectați, iar cauza probabilă a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.

O altă intervenție a avut loc în Vama, unde un incendiu de vegetație uscată amenința mai mulți stupi de albine. Un echipaj al Secției de Pompieri Negrești-Oaș a intervenit și a stins focul înainte ca acesta să ajungă la stupi.

Situație periculoasă și la Tătărăști, unde o anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări, iar în interior se afla și o butelie. Au intervenit două autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor și a fost alertat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Viile Satu Mare. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Potrivit ISU Satu Mare, cauza probabilă a incendiului a fost fumatul în locuri neprotejate.

Intervențiile au loc într-o perioadă cu risc ridicat de producere și propagare a incendiilor, pe fondul temperaturilor foarte ridicate și al vegetației uscate.

Județul Satu Mare se află, începând din 20 august, ora 10:00, și până în 21 august, ora 10:00, sub Cod portocaliu de caniculă, fiind prognozate temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat.

ISU „Someș” Satu Mare le recomandă cetățenilor să respecte cu strictețe regulile de prevenire a incendiilor și să manifeste prudență, în special în zonele cu vegetație uscată.