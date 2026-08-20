Un accident rutier grav s-a produs miercuri, 19 august, pe Drumul Național 1C, între localitățile Apa și Seini . În urma impactului dintre două autoturisme, o femeie în vârstă de 55 de ani a fost rănită și transportată la spital.



Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost alertați prin 112, în jurul orei 12:12.

Potrivit primelor verificări, un bărbat de 38 de ani, din județul Maramureș, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă.

Pentru a evita impactul cu acesta, șoferul ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, unde s-a izbit de un autoturism condus de un bărbat de 59 de ani, din Apa.

În urma coliziunii, o femeie de 55 de ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul din Apa, a fost rănită. Aceasta a fost preluată și transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.