FC Bihor vine la Satu Mare după victoria cu Farul Sport •

CSM Olimpia Satu Mare revine sâmbătă, 22 august, în fața propriilor suporteri, pentru duelul cu FC Bihor Oradea, din etapa a 4-a a Ligii a 2-a. Partida de pe stadionul Olimpia „Daniel Prodan” este programată de la ora 11:00 și găsește cele două echipe în căutarea punctelor care să le scoată din zona inferioară a clasamentului.





Pentru sătmăreni, partida are o miză importantă. CSM Olimpia a strâns un singur punct în primele trei etape și ocupă locul 19. Formația pregătită de Alexandru Pelici vine după eșecul de la Suceava, unde a cedat cu 0-2.

Nici FC Bihor nu traversează un start de campionat care să mulțumească. Orădenii au acumulat două puncte și se află pe locul 16, după ce în etapa precedentă au remizat pe teren propriu, 1-1 cu ASA Târgu Mureș.

Astfel, duelul de sâmbătă se anunță unul echilibrat și, mai ales, important pentru ambele formații. Olimpia caută prima victorie a sezonului, în timp ce FC Bihor încearcă să transforme moralul bun din Cupa României într-un rezultat pozitiv și în campionat.



FC Bihor vine după o victorie de marcă

Orădenii au avut însă o săptămână aglomerată și una care le-a adus un rezultat important. Miercuri, FC Bihor a eliminat Farul Constanța, scor 1-0, și și-a asigurat calificarea în grupele Cupei României.

Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de Nicu Modan, în minutul 13, după o pasă filtrantă oferită de sătmăreanul Angelo Cocian. Modan a scăpat singur spre poartă și a trimis balonul pe lângă portarul Buzbuchi.

Cocian a fost unul dintre oamenii importanți ai formației orădene în confruntarea cu Farul, fiind titular și având o contribuție directă la faza golului.

De altfel, mijlocașul sătmărean ar putea fi din nou adversarul Olimpiei sâmbătă, într-un duel cu o încărcătură aparte pentru jucătorul format în fotbalul sătmărean.

FC Bihor a rezistat apoi asaltului constănțenilor din partea secundă, iar bara transversală lovită de Vojtuš în primul minut de prelungiri a fost una dintre ultimele mari ocazii ale partidei. Fluierul final a consfințit victoria bihorenilor și calificarea în grupele Cupei României.



Amintirea acelui 1-4 de sezonul trecut



Partida de sâmbătă readuce în atenție și duelul dintre cele două echipe din sezonul trecut, unul pe care suporterii Olimpiei cu siguranță nu și-l amintesc cu plăcere.

FC Bihor s-a impus atunci categoric la Satu Mare, cu 4-1, după un meci controlat de formația orădeană.

Pentru bihoreni au înscris Andreas Chirițoiu, Ioan Hora, Angelo Cocian și Albert Stahl, în timp ce golul de onoare al sătmărenilor a fost marcat de Szilard Magyari, în prelungirile partidei.

Olimpia va încerca acum să ofere o replică pe măsură și să evite repetarea acelui rezultat.



90 de minute pentru primul succes

După trei etape, clasamentul nu arată deloc așa cum și-ar dori suporterii sătmăreni. Un singur punct înseamnă că fiecare partidă devine importantă, iar avantajul terenului propriu trebuie transformat în puncte.

De cealaltă parte, FC Bihor vine la Satu Mare cu moralul ridicat după succesul împotriva Farului, dar și cu doar două puncte în campionat.

Pe „Olimpia – Daniel Prodan” se întâlnesc, astfel, două echipe care au nevoie de o victorie.



CSM Olimpia Satu Mare – FC Bihor Oradea, sâmbătă, 22 august, ora 11:00.

Un meci în care cele trei puncte pot însemna mult mai mult decât o simplă victorie în etapa a patra.

Biletele pentru meci, disponibile online

CSM Olimpia Satu Mare anunță că biletele pentru partida de sâmbătă pot fi achiziționate online, iar în ziua meciului acestea vor fi disponibile și la stadion.

Suporterii pot cumpăra biletele de pe www.bilete-csmolimpia.ro.

Pentru Olimpia urmează, așadar, un nou examen important. După un început de campionat dificil, echipa lui Alexandru Pelici are nevoie de sprijinul propriilor suporteri și, mai ales, de un rezultat care să dea un nou impuls sezonului.

Sâmbătă, de la ora 11:00, toate drumurile duc pe „Olimpia – Daniel Prodan”.





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