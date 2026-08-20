Se anunță un sezon interesant în Liga a 4-a ELITE!

Returul începe la sfârșitul lunii octombrie

































Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare a stabilit componența și programul Ligii a IV-a Elite pentru sezonul 2026/2027. Competiția va avea la start opt echipe, care se vor întâlni într-o singură serie, în sistem tur-retur. Prima etapă este programată în weekendul 5/6 septembrie 2026.Noul sezon al primului eșalon județean se anunță unul interesant, cu formații cunoscute în fotbalul sătmărean, dar și cu o echipă secundă a CSM Olimpia Satu Mare, care va participa cu formația U19.La start se vor alinia ACSC Recolta Dorolț, AS Voința Lazuri, CSM Olimpia Satu Mare II (U19), CSM Victoria Carei, ACS Oașul 1969, ACS Turul Micula, AFCS Talna Orașu Nou și FC Someșul Odoreu. Iar dintre acestea , jumătate și-au anunțat intenția de a ajunge la barajul de promovare în Liga a 3-a. Someșul Odoreu a mutat serios pe piața transferurilor și a punctat nu doar la nivel de jucători ci și la conducere unde l-a adus pe Seriu Tăbăcaru de la Olimpia MCMXXI SM. Turul Micula îl va avea pe banca tehnică pe Cristi Popa, Recolta Dorolț l-a schimbat pe Marian Sorin cu Tavi Erdei. CSM II Olimpia l-a readus pe banca tehnică pe Liviu Ivasuc iar Victoria Carei anunță schimbări importante la nivel de club. Oașul merge pe mâna lui Vasile Pop iar la Orașu Nou, campioana Talna a mutat cu Roger Kecskes în staff-ul tehnic și vrea să repete isprava din sezonul trecut.Cu opt formații înscrise, campionatul va avea 21 etape, fiecare echipă urmând să joace câte 14 partide, șapte pe teren propriu și șapte în deplasare. Și apoi va urma o nouă tragere la sorți pentru un play off cu șapte etape.Start pe 5/6 septembriePrima rundă propune câteva confruntări interesante.La Dorolț, Recolta va primi vizita celor de la Someșul Odoreu, în timp ce Voința Lazuri , nou promovată, va întâlni pe teren propriu campioana Talna Orașu Nou.CSM Olimpia II își începe aventura în Liga a IV-a Elite acasă, împotriva celor de la Turul Micula, iar la Carei se va disputa unul dintre duelurile care pot atrage atenția primei etape: CSM Victoria Carei – Oașul 1969.Programul complet al turuluiEtapa 1 – 5/6 septembrie 2026Recolta Dorolț – Someșul OdoreuVoința Lazuri – Talna Orașu NouCSM Olimpia II – Turul MiculaCSM Victoria Carei – Oașul 1969Etapa 2 – 12/13 septembrieSomeșul Odoreu – Oașul 1969Turul Micula – CSM Victoria CareiTalna Orașu Nou – CSM Olimpia IIRecolta Dorolț – Voința LazuriEtapa 3 – 19/20 septembrieVoința Lazuri – Someșul OdoreuCSM Olimpia II – Recolta DorolțCSM Victoria Carei – Talna Orașu NouOașul 1969 – Turul MiculaEtapa 4 – 26/27 septembrieSomeșul Odoreu – Turul MiculaTalna Orașu Nou – Oașul 1969Recolta Dorolț – CSM Victoria CareiVoința Lazuri – CSM Olimpia IIEtapa 5 – 3/4 octombrieCSM Olimpia II – Someșul OdoreuCSM Victoria Carei – Voința LazuriOașul 1969 – Recolta DorolțTurul Micula – Talna Orașu NouEtapa 6 – 10/11 octombrieSomeșul Odoreu – Talna Orașu NouRecolta Dorolț – Turul MiculaVoința Lazuri – Oașul 1969CSM Olimpia II – CSM Victoria CareiEtapa 7 – 17/18 octombrieCSM Victoria Carei – Someșul OdoreuOașul 1969 – CSM Olimpia IITurul Micula – Voința LazuriTalna Orașu Nou – Recolta Dorolț