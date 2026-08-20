Se anunță un sezon interesant în Liga a 4-a ELITE!

Noul sezon al primului eșalon județean se anunță unul interesant, cu formații cunoscute în fotbalul sătmărean, dar și cu o echipă secundă a CSM Olimpia Satu Mare, care va participa cu formația U19.
La start se vor alinia ACSC Recolta Dorolț, AS Voința Lazuri, CSM Olimpia Satu Mare II (U19), CSM Victoria Carei, ACS Oașul 1969, ACS Turul Micula, AFCS Talna Orașu Nou și FC Someșul Odoreu. Iar dintre acestea , jumătate și-au anunțat intenția de a ajunge la barajul de promovare în Liga a 3-a. Someșul Odoreu a mutat serios pe piața transferurilor și a punctat nu doar la nivel de jucători ci și la conducere unde l-a adus pe Seriu Tăbăcaru de la Olimpia MCMXXI SM. Turul Micula îl va avea pe banca tehnică pe Cristi Popa, Recolta Dorolț l-a schimbat pe Marian Sorin cu Tavi Erdei. CSM II Olimpia l-a readus pe banca tehnică pe Liviu Ivasuc iar Victoria Carei anunță schimbări importante la nivel de club. Oașul merge pe mâna lui Vasile Pop iar la Orașu Nou, campioana Talna a mutat cu Roger Kecskes în staff-ul tehnic și vrea să repete isprava din sezonul trecut.
Cu opt formații înscrise, campionatul va avea 21 etape, fiecare echipă urmând să joace câte 14 partide, șapte pe teren propriu și șapte în deplasare. Și apoi va urma o nouă tragere la sorți pentru un play off cu șapte etape.
Start pe 5/6 septembrie
Prima rundă propune câteva confruntări interesante.
La Dorolț, Recolta va primi vizita celor de la Someșul Odoreu, în timp ce Voința Lazuri , nou promovată, va întâlni pe teren propriu campioana Talna Orașu Nou.
CSM Olimpia II își începe aventura în Liga a IV-a Elite acasă, împotriva celor de la Turul Micula, iar la Carei se va disputa unul dintre duelurile care pot atrage atenția primei etape: CSM Victoria Carei – Oașul 1969.
Programul complet al turului
Etapa 1 – 5/6 septembrie 2026
Recolta Dorolț – Someșul Odoreu
Voința Lazuri – Talna Orașu Nou
CSM Olimpia II – Turul Micula
CSM Victoria Carei – Oașul 1969
Etapa 2 – 12/13 septembrie
Someșul Odoreu – Oașul 1969
Turul Micula – CSM Victoria Carei
Talna Orașu Nou – CSM Olimpia II
Recolta Dorolț – Voința Lazuri
Etapa 3 – 19/20 septembrie
Voința Lazuri – Someșul Odoreu
CSM Olimpia II – Recolta Dorolț
CSM Victoria Carei – Talna Orașu Nou
Oașul 1969 – Turul Micula
Etapa 4 – 26/27 septembrie
Someșul Odoreu – Turul Micula
Talna Orașu Nou – Oașul 1969
Recolta Dorolț – CSM Victoria Carei
Voința Lazuri – CSM Olimpia II
Etapa 5 – 3/4 octombrie
CSM Olimpia II – Someșul Odoreu
CSM Victoria Carei – Voința Lazuri
Oașul 1969 – Recolta Dorolț
Turul Micula – Talna Orașu Nou
Etapa 6 – 10/11 octombrie
Someșul Odoreu – Talna Orașu Nou
Recolta Dorolț – Turul Micula
Voința Lazuri – Oașul 1969
CSM Olimpia II – CSM Victoria Carei
Etapa 7 – 17/18 octombrie
CSM Victoria Carei – Someșul Odoreu
Oașul 1969 – CSM Olimpia II
Turul Micula – Voința Lazuri
Talna Orașu Nou – Recolta Dorolț
Returul începe la sfârșitul lunii octombrie