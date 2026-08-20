Baschet masculin





Vești bune pentru baschetul juvenil sătmărean. Doi dintre jucătorii pregătiți la LPS Satu Mare de antrenorul Radu Armaziu, Tudor Sichet și Vlad Ceuca, au primit convocarea oficială pentru acțiunea Federației Române de Baschet dedicată monitorizării și selecției generației 2013.

Cei doi tineri baschetbaliști sătmăreni vor participa, în perioada 24 august – 2 septembrie 2026, la o acțiune organizată prin Regiunea 5 a Federației Române de Baschet, care urmărește pregătirea și selecția sportivilor din generația 2013, atât la masculin, cât și la feminin.

Convocarea transmisă către LPS Satu Mare confirmă faptul că Tudor Sichet și Vlad Ceuca se află în atenția structurilor federale și vor avea oportunitatea de a se pregăti alături de alți jucători considerați eligibili pentru această generație.

Prima parte, la Sighetu Marmației

Acțiunea va începe luni, 24 august, la Sighetu Marmației.

Sportivii și stafful tehnic sunt convocați la ora 15:00, la Pensiunea Miraj din Sarasău, iar perioada de pregătire este programată între 24 și 27 august.

După această primă etapă de pregătire și selecție, lotul se va deplasa la Tulcea.

În perioada 27 august – 2 septembrie, Tudor Sichet și Vlad Ceuca sunt programați să participe la Rising Star, competiție care va avea loc la Tulcea.

Conform convocării, perioada acțiunii poate suferi modificări, în funcție de programul stabilit de organizatori și de Departamentul Tehnic al Regiunii 5.

Practic, cei doi sătmăreni vor avea parte de mai mult de o săptămână de pregătire, selecție și jocuri, într-un context în care Federația Română de Baschet urmărește îndeaproape dezvoltarea generației 2013.

Convocarea celor doi jucători reprezintă și o confirmare a muncii depuse la LPS Satu Mare de colectivul coordonat de Radu Armaziu.

Pentru Tudor Sichet și Vlad Ceuca, participarea la acțiunea federală este o experiență importantă la această vârstă și o oportunitate de a se compara cu baschetbaliști de aceeași generație din alte centre ale țării.

Totodată, prezența lor la o acțiune de pregătire și selecție pentru monitorizarea generației 2013 înseamnă că evoluțiile lor sunt urmărite la nivel regional și pot reprezenta un pas înainte spre acțiunile viitoare ale Federației Române de Baschet.

LPS Satu Mare îi felicită pe Tudor Sichet și Vlad Ceuca pentru convocare, iar baschetul sătmărean mai bifează astfel două nume care intră în atenția structurilor federale.

Pentru cei doi urmează zile intense la Sighetu Marmației și, apoi, la Tulcea, unde vor avea șansa să demonstreze că își merită locul între cei mai promițători jucători ai generației 2013.