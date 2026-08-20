Festivalul Folcloric al „Sticlarului” revine la Poiana Codrului cu a II-a ediție Locale •

Poiana Codrului, comuna Crucișor, va deveni duminică, 23 august, un punct de întâlnire al iubitorilor de folclor și tradiții. Începând cu ora 16:00, va avea loc cea de-a doua ediție a Festivalului Folcloric al „Sticlarului”, eveniment care pune în valoare atât cultura populară din zona Codrului, cât și tradiția sticlăriei pentru care localitatea este cunoscută.

Festivalul este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Crucișor și Asociația GAL Microregiunea Someș-Codru.

Manifestările vor începe la ora 16:00, cu deschiderea oficială, urmată de un moment dedicat comunității: premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie.

Pe scenă vor urca apoi Ansamblul de copii „Moștenitorii Codrului” al comunei Crucișor, Cristina Maria Tăut, Grupul „Codru Poiana Codrului”, Daria Oane, Anastasia Istrat, elevii Iulia Music School, coordonați de Mihai Oșan, Mădălin Dobi și Ansamblul Folcloric „Zestrea Codrului” din Maramureș.

Seara va continua cu Petrică Mureșan, programat între orele 19:10 și 20:00, iar ultima parte a festivalului va aparține Ansamblurilor Folclorice „Cununița” și „Cununița Năzdrăvană”, alături de Maria Carmen Sas și Leontina Dorca, taraf și soliști. Ansamblurile vor evolua sub conducerea dirijorului Emanuel Silaghi.

Festivalul nu va însemna însă doar muzică și dans. Organizatorii pregătesc și un târg de produse tradiționale și meșteșugărești, precum și o expoziție de produse realizate la fabrica de sticlă din Poiana Codrului, păstrând astfel legătura evenimentului cu tradiția locală a sticlăriei.

Prin cea de-a doua ediție, Festivalul Folcloric al „Sticlarului” își propune să aducă împreună tradițiile zonei Codrului, artiștii populari, meșteșugurile și comunitatea locală, într-o după-amiază și o seară dedicate identității culturale a locului.

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