Peste 320 de sancțiuni aplicate într-o singură zi de polițiștii sătmăreni Locale •





Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 19 august, mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru prevenirea incidentelor în trafic.

În cadrul activităților desfășurate pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în județ, oamenii legii au aplicat peste 70 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 17.000 de lei.

O activitate intensă s-a desfășurat și pe drumurile din județ. Polițiștii au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale, supravegherea și fluidizarea traficului, precum și pentru verificarea respectării legislației rutiere.

În urma controalelor, au fost aplicate peste 250 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 80.000 de lei.

Astfel, într-o singură zi, polițiștii sătmăreni au aplicat, în cadrul acțiunilor menționate, peste 320 de sancțiuni, valoarea cumulată a amenzilor depășind 97.000 de lei.

Reprezentanții IPJ Satu Mare precizează că astfel de acțiuni au ca principal obiectiv creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și prevenirea faptelor care pot afecta ordinea publică și siguranța rutieră.





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