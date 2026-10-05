Trei viteji, un steag și o revoluțiune de amploare Bursa zvonurilor •

Ei, stimabililor, s-a pornit iar revoluțiunea la Sătmar! Nu mare, să nu ne speriem, dar revoluțiune serioasă, cu steag, cu manifestație și, mai ales, cu forțe de ordine, ca să nu cumva să scape situațiunea de sub control.

Cică zilele trecute,mai precis luni, într-un loc strategic din urbea noastră, s-au adunat trei viteji ai libertății, cu misiune istorică: eliberarea lui CG.

Trei! Nu patru, că patru deja miroase a organizație. Trei e număr revoluționar, stimabililor. Trei oameni fac o manifestațiune, mai ales dacă unul ține steagul și ceilalți doi se uită să vadă dacă vine presa.

Dar aici apare elementul esențial al revoluțiunii: doi jandarmi, poziționați strategic peste drum.

Preventiv, desigur! Că doar nu știe nimeni când poate izbucni marea mișcare populară. Azi sunt trei oameni. Mâine poate sunt patru. Poimâine... cine știe? Se umple strada lui Mihai Viteazu!

De altfel, după cum se prezenta situațiunea, steagul părea să aibă mai multă prezență decât manifestația. Flutura cu hotărâre, stimabililor! Dacă mai apărea și un influencer cu transmisie în direct, aveam toate ingredientele unei revoluțiuni online.

Să nu fim însă răi. Orice revoluțiune începe de undeva. Unele încep cu mulțimi, altele cu discursuri, iar unele, mai economicoase, cu trei oameni și un steag.

Important e să nu lipsească entuziasmul. Și, bineînțeles, jandarmii.

Că doar trăim într-o democrație: unii protestează, alții supraveghează, iar restul... filmează pentru Facebook și Tiktok.

Vorba ceea: curat revoluțiune, coane!



PS. Acesta este un pamflet și cerem a fi tratat ca atare. Asemănarea cu vremurile trăite pe vremea lui nenea Iancu...Caragiale sunt pur întâmplătoare.

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