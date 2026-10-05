Se modernizează strada Uzinei din Satu Mare Locale •

Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere și pietonale continuă în municipiul Satu Mare. În această perioadă, echipele care intervin în teren desfășoară lucrări pe strada Uzinei, unde sunt vizate atât trotuarele, cât și partea carosabilă.

Intervențiile fac parte din programul de reparații și modernizare derulat de Satu Mare pentru îmbunătățirea infrastructurii din municipiu și pentru crearea unor condiții mai bune de circulație pentru pietoni și șoferi.



Lucrări pentru o infrastructură mai sigură

Pe strada Uzinei sunt executate lucrări de reparații și modernizare a trotuarelor, precum și intervenții asupra carosabilului. Acestea urmăresc îmbunătățirea stării infrastructurii și creșterea confortului pentru cei care utilizează zilnic această arteră.

Modernizarea trotuarelor este importantă în special pentru pietoni, contribuind la crearea unor suprafețe mai sigure și mai ușor de utilizat. În același timp, intervențiile asupra carosabilului urmăresc îmbunătățirea condițiilor de deplasare și remedierea zonelor care necesită lucrări.

Reprezentanții administrației locale transmit că astfel de intervenții vor continua și pe alte străzi și zone din municipiu, în cadrul programului de întreținere și modernizare a infrastructurii.



Șoferii și pietonii, rugați să circule cu atenție

Pe durata lucrărilor, traficul din zona afectată poate fi îngreunat temporar, în funcție de etapele de execuție și de utilajele aflate în teren. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea temporară instituită în zona lucrărilor.

Pentru pietoni, este importantă respectarea traseelor și indicațiilor stabilite pe perioada intervențiilor, astfel încât lucrările să se poată desfășura în condiții de siguranță.

Primăria municipiului Satu Mare precizează că reparațiile și lucrările de modernizare a trotuarelor și străzilor reprezintă o prioritate pentru administrația locală, obiectivul fiind îmbunătățirea infrastructurii urbane și a condițiilor de mobilitate pentru locuitori.

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