Dacă tot plătim avioanele, măcar să ne alegem destinația! Bursa zvonurilor •

Ideea bursei de azi mi-a venit după ce un amic, fidel cititor, mi-a trimis următorul pasaj dintr-o știre publicată în 24 noiembrie: „Consiliul Județean Cluj va da până la 300.000 de euro pe an fiecărei companii aeriene care deschide rute noi din Cluj, iar pe listă sunt Belgrad, Viena, Paris și Amsterdam”.

Și pentru că la noi Aeroportul Satu Mare a devenit un soi de țintă de piept numărul 6, m-am întrebat dacă aș fi de acord ca din impozitele mele să subvenționez companii aeriene private doar pentru a le convinge să aterizeze și la Satu Mare. Argumente pro există: curse noi, turiști, oameni de afaceri, dezvoltare economică. Dar dacă avionul pleacă după ce se termină subvenția, ce rămâne în urma investiției?

Până la urmă, ce treabă are cetățeanul din Hurezu Mare, Tiream sau Valea Vinului să contribuie la profitul unei companii aeriene, când poate că și-ar dori mai degrabă un tren mai rapid și mai ieftin spre București sau un drum județean reparat? Nu toată lumea visează la Amsterdam!

Asta nu înseamnă că aeroporturile nu trebuie dezvoltate. Dar poate că banii publici ar trebui să meargă spre infrastructură, accesibilitate și atragerea pasagerilor, nu neapărat spre plata unor operatori privați ca să deschidă curse.

Că una e să construiești un aeroport atractiv și alta e să plătești avionul ca să vină. Iar contribuabilul, vorba aceea, nu zboară întotdeauna cu avionul, dar plătește de fiecare dată impozitele!





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