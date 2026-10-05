UPU a acordat asistență medicală pentru 502 persoane în perioada 2–5 octombrie, dintre care 134 au avut nevoie de internare.

Unitatea de Primire Urgențe a avut parte de un volum important de activitate în primele zile ale lunii octombrie. În doar patru zile, 502 persoane au solicitat asistență medicală, iar mai mult de un sfert dintre acestea au fost internate pentru investigații și tratament.

318 cazuri au fost urgențe

În perioada 2–5 octombrie 2026, cadrele medicale din cadrul Unității de Primire Urgențe au acordat asistență medicală unui număr de 502 persoane.

Cele mai multe cazuri, respectiv 318, au fost încadrate drept urgențe. Alte 95 de persoane au fost prezentate ca situații critice, în timp ce 89 de cazuri au fost catalogate drept nonurgențe.





134 de pacienți au fost internați

Din totalul celor 502 persoane care au ajuns la UPU, 134 au fost internate pentru continuarea investigațiilor medicale și administrarea tratamentului necesar.

Cifrele arată că aproximativ una din patru persoane prezentate la Unitatea de Primire Urgențe a avut nevoie de internare pentru îngrijiri medicale suplimentare.