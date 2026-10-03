Accident grav pe centura de ocolire a municipiului Satu Mare, după Mădăras: trei vehicule au fost implicate, iar motociclistul a murit

Un accident rutier grav s-a produs astăzi pe centura de ocolire a municipiului Satu Mare, după localitatea Mădăras. Trei vehicule, dintre care două autoturisme și o motocicletă, au fost implicate în coliziune. În urma impactului, motocicleta a luat foc, iar pentru motociclistul în vârstă de 29 de ani, intervenția salvatorilor nu a mai putut schimba deznodământul.

Motocicleta a luat foc după impact

La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, fiind trimise o autospecială de descarcerare grea și o autospecială de stingere cu apă și spumă.





Inițial, existau informații potrivit cărora una dintre victime ar fi putut fi încarcerată. La sosirea pompierilor, însă, motociclistul, un bărbat de 29 de ani, nu mai prezenta semne vitale.

Pompierii au eliminat pericolele de la locul accidentului

Echipajele de intervenție au acționat pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu și pentru îndepărtarea pericolelor care puteau afecta participanții la trafic sau echipele de intervenție.

Pompierii au deconectat bornele bateriilor vehiculelor implicate și au asigurat zona până la eliminarea riscurilor.

Intervenția pompierilor s-a încheiat.



