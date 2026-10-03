Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Satu Mare au intervenit pentru stingerea a două incendii izbucnite aproape consecutiv, în localitățile Ciuperceni și Viile Satu Mare, ambele fiind lichidate.





Primul incendiu s-a manifestat la o anexă gospodărească din localitatea Ciuperceni, cu pericol de propagare la un atelier în care era depozitată cherestea.





La fața locului au fost mobilizate inițial două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de primă intervenție și comandă din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

În sprijinul pompierilor militari a intervenit și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Livada, iar ulterior forțele au fost suplimentate cu încă o autospecială de stingere.





În urma incendiului au ars aproximativ 60 de metri pătrați din anexă, fără ca flăcările să se propage la atelierul în care era depozitată cherestea.





Proprietarul imobilului a suferit arsuri la nivelul membrelor superioare, fiind preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și transportat pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.





Cel de-al doilea incendiu a izbucnit la acoperișul unei locuințe din localitatea Viile Satu Mare.





Pentru gestionarea situației au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autoscară, cu un efectiv de 12 cadre militare din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare. La intervenție a participat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Viile Satu Mare.





În urma incendiului au ars aproximativ 40 de metri pătrați din acoperiș, fără propagare la locuință.





În urma cercetărilor efectuate, cauza probabilă de izbucnire a ambelor incendii a fost stabilită ca fiind scurtcircuitul electric.





Ambele incendii au fost lichidate, iar intervențiile pompierilor au împiedicat extinderea flăcărilor la construcțiile și bunurile aflate în proximitate.