



Filiala Teritorială Satu Mare a Ordinului Arhitecților din România marchează, în această perioadă, 25 de ani de la înființarea OAR printr-o serie de evenimente dedicate profesiei, patrimoniului construit și relației dintre arhitecți și comunitate. Evenimentele de la Satu Mare au loc în preajma Zilei Mondiale a Arhitecturii, celebrată în 5 octombrie.

Arhitecții sătmăreni își propun să transforme aniversarea într-un prilej de întâlnire și dialog cu comunitatea. Pentru data de 2 octombrie, Filiala Teritorială Satu Mare a OAR a pregătit un program care include întâlniri, socializare, vizitarea unor obiective și expoziții.

Potrivit reprezentanților filialei, evenimentul are ca temă centrală unitatea prin diversitate și urmărește să aducă la aceeași masă arhitecți, reprezentanți ai administrației, membri ai comunității și alți profesioniști interesați de modul în care se dezvoltă orașele și localitățile.

Un punct important al întâlnirii îl reprezintă patrimoniul construit local. Arhitecții vor să readucă în atenție importanța conservării, reabilitării și restaurării clădirilor și spațiilor care fac parte din identitatea orașului Satu Mare.

25 de ani de OAR

Ordinul Arhitecților din România a fost constituit în anul 2001, în baza Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect. În cei 25 de ani, organizația a avut ca obiective principale reglementarea profesiei, promovarea calității în arhitectură și susținerea unui mediu construit de calitate.

La Satu Mare, istoria organizației începe tot în 2001. În data de 11 septembrie 2001 a avut loc ședința de constituire a Filialei Nord-Vest, care reunea la acel moment arhitecți și conductori arhitecți din județele Satu Mare și Maramureș.

Ulterior, cele două județe s-au separat administrativ în cadrul OAR, iar în anul 2010 a fost înființată Filiala Teritorială Satu Mare.

Primul președinte al filialei sătmărene a fost arhitectul Sabău-Trifu Lucian Ionel, care a ocupat funcția în perioada 2010–2014. Acesta a fost urmat de arhitecta Violeta Iuoraș, în două mandate, iar din 2022 conducerea filialei este asigurată de arhitectul Florin Gheorghe Anițaș, aflat în prezent la al doilea mandat.

„Toți suntem în aceeași barcă”

Președintele OAR Satu Mare, arh. Florin Gheorghe Anițaș, spune că aniversarea este și un moment de reflecție asupra modului în care arhitecții pot contribui la dezvoltarea comunității.

„Toți cei din comunitate suntem în aceeași barcă și, deși uneori avem opinii diferite, principalul este să vâslim în aceeași direcție.”

Printre obiectivele asumate de filiala sătmăreană se numără creșterea calității creației de arhitectură, protejarea patrimoniului construit și colaborarea cu autoritățile pentru o dezvoltare coerentă și sustenabilă a orașului.

Arhitecții sătmăreni spun că își doresc, în același timp, mai multă stabilitate legislativă, simplificarea proceselor de avizare și autorizare și respectarea competențelor profesionale în domeniul arhitecturii.

Evenimentele dedicate aniversării OAR25+ reprezintă, astfel, nu doar o retrospectivă a celor 25 de ani de activitate, ci și o invitație la dialog despre cum va arăta Sătmarul în următorii ani și ce rol poate avea arhitectura în dezvoltarea orașului.

La Satu Mare, aniversarea de 25 de ani devine, astfel, un moment de întâlnire între trecutul profesiei, prezentul orașului și planurile pentru viitor.