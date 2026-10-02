



Patru mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare joi, 1 octombrie 2026, în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare. Una dintre percheziții a avut loc la sediul Centrului Cultural „G.M. Zamfirescu”, potrivit unui comunicat transmis vineri, 2 octombrie, de Parchet.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare. Cele patru percheziții au fost solicitate și încuviințate în dosarul în care se fac cercetări pentru obținere ilegală de fonduri, evaziune fiscală, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane și abuz în serviciu.

Parchetul nu a precizat unde au avut loc celelalte trei percheziții, cine sunt persoanele vizate sau ce fapte concrete sunt analizate în legătură cu sediul Centrului Cultural. Anchetatorii arată că cercetările continuă, iar probele administrate vor contribui la clarificarea situației de fapt și a contribuției fiecărei persoane implicate. Detalii suplimentare vor fi oferite atunci când stadiul anchetei va permite acest lucru.

Urmărirea penală este efectuată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al IPJ Satu Mare.

Reprezentanții Parchetului subliniază că perchezițiile sunt activități procesuale pentru administrarea probelor, desfășurate cu respectarea drepturilor și garanțiilor persoanelor vizate. Efectuarea lor nu înfrânge prezumția de nevinovăție și nu înseamnă că vinovăția cuiva a fost stabilită.