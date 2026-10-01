







Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, alături de subprefectul Cristian Valer Beseni, a participat astăzi, 1 octombrie 2026, la manifestările dedicate împlinirii a 90 de ani de la atestarea documentară a pompierilor militari din Satu Mare. Evenimentul, organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare, s-a desfășurat la Turnul Pompierilor din municipiul Satu Mare.





Festivitatea a debutat cu salutul drapelului și ceremonialul militar, urmate de alocuțiuni și de defilarea cadrelor militare și a tehnicii de intervenție. Un moment aparte l-a constituit prezența unui pluton îmbrăcat în uniforme de epocă și a unui atelaj de intervenție tras de cai, care au readus în atenția publicului tradițiile și evoluția pompierilor militari de-a lungul timpului.





Cu acest prilej, prefectul Altfatter Tamás a transmis următorul mesaj:





„Astăzi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare marchează 90 de ani de la înființarea primei subunități de pompieri militari sătmăreni. Sunt nouă decenii de profesionalism, curaj și devotament în slujba comunității, iar acest moment aniversar este un prilej de mândrie pentru întregul județ.





Ne aflăm astăzi la Turnul Pompierilor, un loc care păstrează vie memoria începuturilor acestei arme. Uniformele de epocă și atelajele de intervenție ne amintesc de drumul parcurs de pompierii sătmăreni, de la mijloacele modeste de odinioară până la tehnica modernă de intervenție de astăzi. S-au schimbat echipamentele, s-au schimbat vremurile, dar curajul, disciplina și dorința de a sări în ajutorul semenilor au rămas aceleași.





Aducem astăzi un omagiu tuturor generațiilor de pompieri militari care, prin sacrificiu și dăruire, au protejat viața oamenilor, bunurile și mediul. Mulți dintre ei au intervenit în condiții extrem de grele, punându-și propria viață în pericol pentru a salva viețile altora. Pentru cei care nu mai sunt printre noi, păstrăm un gând de profund respect și recunoștință.





Pompierii sătmăreni de astăzi duc mai departe această tradiție cu onoare, fiind prezenți la fiecare chemare, zi și noapte. Intervin la incendii, accidente rutiere, inundații și alte situații de urgență, acordă primul ajutor și sunt mereu printre primii ajunși acolo unde este nevoie de ei.





Profesionalismul lor a fost dovedit și dincolo de granițele țării, inclusiv în această vară, când pompieri sătmăreni au participat la stingerea incendiilor de vegetație din Franța. La fel de importantă este însă și munca mai puțin vizibilă: activitățile de prevenire, controalele, pregătirea continuă și întâlnirile cu elevii și cu cetățenii, prin care îi învață pe oameni cum să se protejeze și cum să reacționeze corect în situații de risc. Prezența lor le dă oamenilor siguranța că, în clipele grele, nu sunt singuri.





La mulți ani, pompierilor militari sătmăreni! Vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru comunitate și vă doresc sănătate, misiuni încheiate cu bine și să vă întoarceți mereu cu bine acasă."