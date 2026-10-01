



Spațiile verzi din municipiul Satu Mare vor fi întreținute, în următorii patru ani, în baza unui acord-cadru semnat joi, 1 octombrie. Contractul este împărțit în zece loturi, astfel încât intervențiile să poată fi organizate în toate zonele orașului.

Potrivit anunțului făcut de administrația locală, lucrările vor fi realizate de Garden Shop Services din Constanța, Garden Design din Satu Mare, RO-Verde Landscaping din București, precum și de asocierea Garden Center Group – Cris Garden din București.

Împărțirea contractului în loturi urmărește o acoperire mai bună a municipiului și o organizare eficientă a intervențiilor. În acest fel, întreținerea nu se concentrează într-o singură parte a orașului, ci poate fi planificată pentru zonele verzi din întregul municipiu.

Îngrijirea spațiilor verzi, o activitate continuă

Semnarea acordului pune în prim-plan o parte esențială a aspectului orașului: grija constantă pentru spațiile verzi deja existente. Amenajarea unor zone noi și extinderea celor actuale au nevoie să fie însoțite de lucrări de întreținere, astfel încât locuitorii să se poată bucura de ele pe termen lung.

Pentru sătmăreni, rezultatele acordului se vor vedea în felul în care sunt îngrijite zonele verzi din apropierea locuințelor și din celelalte spații publice ale orașului. Contractul stabilește cadrul în care aceste lucrări vor fi desfășurate în următorii patru ani.