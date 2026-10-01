Blidul de linte

Se cunoaște povestea biblică a blidului de linte oferit de Iacob (Iacov) fratelui său geamăn Esau (Isav). Cum se transpune ea astăzi în viața de zi cu zi este tema pe care încerc să o abordez la privirea peste umăr din această săptămână. Ca orice temă are mai multe fațete, mai multe fire ale Ariadnei pe care le poți urmări dacă te crezi Tezeu și vrei să iei (mino)taurul de coarne.





Primul fir cules în atingerea scopului nostru pare a fi vrajba de neînțeles a încă nenăscuților Iacob și Esau. Acest subiect ține mai mult de părerile preconcepute, păreri care în foarte multe cazuri duc la dușmănii de neînțeles între personaje cu interese comune. Oricând se poate căuta sau inventa un motiv de gâlceavă. Doar cei care au puterea de a pătrunde în esența intereselor, cei care caută dovada nu pretextul se pot elibera de acest cusur. Exemple convingătoare în acest sens găsim la tot pasul, nu numai în politică.



Un al doilea fir de capătul căruia ne putem agăța ar fi dreptul de moștenire. Jucându-ne un pic cu cuvintele ar trebui să lămurim mai întâi cu ce drept ai acest drept. Biserica, primăria, tribunalul și/sau parlamentul, adică legiuitorul dat sau căpătat, pot mângăia sau biciui după norme, pe care ei le numesc legi, prezentul și viitorul în numele trecutului. „Eu fiul, în numele tatălui, am dreptul să...” Dacă ne uităm iar spre politică cu această credință ne prindem urechile. Iar avem nevoie de discernământ.



O altă ispită pentru care căutăm minotaurul este interesul. Aici întrebarea este interesul cui? Interesul personal, interesul de grup, interesul general? Sau, în altă ordine de concepte: interesul individual, interesul familial, interesul profesional, cel de partid sau cel social? Cu cât acest interes este mai meschin cu atât este mai greu de înlăturat. Din păcate și viceversa este valabilă: cu cât acest interes este mai necesar cu atât este mai ușor de înlăturat.



Impactul decisiv, de cele mai multe ori cel final, este dragostea. Iubirea conșientă sau inconștientă, descoperită sau căutată, amorul născut din pasiune sau cel din patimă, dorința naturală sau căpătată, jindul stabil sau progresiv, râvna din admirație, evlavie sau subjugată poftei... toate acestea pot fi puse sub sceptrul dragostei. După cum vedeți nu toate au coeficientul de puritate foarte ridicat, dar în numele dragostei vrem să străpungem monștri, indiferent dacă aceștia există cu adevărat sau îi inventăm din orgoliu.



Luând toate acestea în calcul bietul blid de linte poate fi dăruit celor duși cu pluta. Opriți războaiele de orice fel!