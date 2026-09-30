Modernizarea drumului județean avansează rapid, iar pe 27 de kilometri au fost deja turnate toate cele trei straturi de asfalt

Lucrările de modernizare a DJ193 Satu Mare–Borlești–limita cu județul Maramureș au ajuns la un stadiu fizic de 80%. Pe 27 dintre cei aproape 40 de kilometri au fost așternute toate cele trei straturi de asfalt, în timp ce pe restul de 13 kilometri constructorii lucrează la cel de-al doilea strat de mixtură asfaltică. În paralel, sunt montate elementele necesare pentru creșterea siguranței rutiere.

27 de kilometri, cu toate straturile de asfalt finalizate

Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Flip, a fost prezent pe șantierul DJ193 și a verificat stadiul lucrărilor de modernizare.

Potrivit Consiliului Județean Satu Mare, proiectul a ajuns la un stadiu fizic de 80%, lucrările fiind avansate pe întregul traseu.

Din cei aproape 40 de kilometri aflați în modernizare, pe 27 de kilometri au fost așternute deja toate cele trei straturi de asfalt. Pe ceilalți 13 kilometri se lucrează în prezent la așternerea celui de-al doilea strat de mixtură asfaltică.

Iluminat pentru trecerile de pietoni și noi elemente de siguranță

În paralel cu lucrările de asfaltare, constructorii au început și intervențiile destinate creșterii siguranței participanților la trafic.

Au fost montați stâlpii pentru iluminarea trecerilor de pietoni, urmând ca pe măsură ce lucrările avansează să fie instalate și celelalte elemente de siguranță rutieră.

Constructorii estimează că până la sfârșitul acestui an vor fi montați parapeții de protecție și indicatoarele rutiere.

Drumul care leagă Sătmarul de Maramureș prinde contur

Modernizarea DJ193 vizează un traseu de aproximativ 40 de kilometri, de la Satu Mare spre Borlești și până la limita cu județul Maramureș.

Investiția este menită să îmbunătățească atât condițiile de circulație, cât și siguranța rutieră pentru locuitorii comunităților traversate de acest drum.

„Modernizarea acestui drum înseamnă condiții mai bune de circulație, mai multă siguranță și o infrastructură rutieră adaptată nevoilor comunităților din zonă”, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Flip.

Investiție cu bani europeni

Proiectul de modernizare a DJ193 este realizat cu sprijinul Uniunii Europene, prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027.

Cu un stadiu fizic de 80%, lucrările au intrat într-o etapă avansată, iar pe anumite sectoare intervențiile se apropie de finalizare.



