Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis miercuri, 30 septembrie, că social-democrații sunt pregătiți să preia guvernarea, dacă președintele Nicușor Dan va decide acest lucru.

„România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită! Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României”, a transmis Sorin Grindeanu pe Facebook.

Reamintim că guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a primit votul de învestitură în Parlament. Au fost 197 voturi exprimate, dintre care 182 pentru și 15 împotrivă, sub pragul de 233 de voturi necesar.