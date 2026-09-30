Campania dedicată reciclării deșeurilor electrice și electrocasnice continuă sâmbătă, 3 octombrie, în trei zone din municipiul Satu Mare

Sătmărenii care au acasă aparate electrice și electrocasnice vechi, nefolositoare, vor avea la dispoziție sâmbătă, 3 octombrie, trei puncte provizorii de colectare. Campania se desfășoară între orele 10.00 și 16.00 și este organizată de Primăria Municipiului Satu Mare, împreună cu operatorul autorizat The Green Project, cu susținerea OIREP Eco Positive.

Trei puncte de colectare în Satu Mare

Aparatele electrice și electrocasnice care nu mai sunt folosite vor putea fi predate la unul dintre cele trei puncte special amenajate în municipiu.

Locațiile stabilite pentru campania de sâmbătă sunt:

Zona Micro 14 – Bulevardul Cloșca, colț cu Aleea Târnavei; Zona Centru – strada Ana Ipătescu, în fața Școlii Gimnaziale „Rákóczi Ferenc”; Zona Cartier Solidarității – Piața George Călinescu.

Punctele de colectare vor fi deschise între orele 10.00 și 16.00.

O nouă acțiune pentru colectarea deșeurilor electrice

Campania face parte din acțiunile dedicate Zilei Internaționale a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electrocasnice și urmărește încurajarea colectării corecte a aparatelor electrice care au devenit inutile.

Prin această inițiativă, locuitorii municipiului au posibilitatea de a renunța responsabil la echipamentele electrice vechi, contribuind la colectarea și reciclarea acestora în condiții corespunzătoare.

Primăria și operatorul autorizat, parteneri în campanie

Acțiunea este organizată de Primăria Municipiului Satu Mare împreună cu operatorul autorizat The Green Project, cu sprijinul OIREP Eco Positive.

Organizatorii îi încurajează pe sătmăreni să profite de această acțiune și să aducă la punctele special amenajate aparatele electrice și electrocasnice pe care nu le mai utilizează.



