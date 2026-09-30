Satu Mare intră, încă de pe acum, în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Piața Libertății se pregătește să devină centrul distracției de sezon, iar producătorii, comercianții și meșterii sunt invitați să se înscrie la Târgul de Crăciun 2026.

Piața Libertății se transformă de sărbători

Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Satu Mare au început, iar centrul orașului va fi animat timp de mai bine de o lună de atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă.

Evenimentul se va desfășura în perioada 27 noiembrie 2026 – 4 ianuarie 2027, în Piața Libertății.

Organizatorii pregătesc 30 de căsuțe în care vor fi prezenți producători și comercianți cu bunătăți tradiționale, dulciuri și alte specialități, dar și meșteri populari și artizani care vor putea expune suveniruri și produse specifice Crăciunului.

Comercianții se pot înscrie până pe 20 octombrie

Producătorii și comercianții interesați să participe la Târgul de Crăciun 2026 își pot depune cererile exclusiv online.

Înscrierile se fac până la data de 20 octombrie 2026, ora 16:00, prin completarea formularului pus la dispoziție de organizatori.

Solicitările vor fi analizate până în 27 octombrie, iar comercianții vor primi ulterior răspunsurile pe e-mail.

Târgul este organizat de Primăria Municipiului Satu Mare, împreună cu Produs Sătmărean și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”.



