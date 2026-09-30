



Actorul sătmărean joacă în pelicula regizată de Nicolae Mărgineanu, care va fi proiectată pe 17 octombrie, la Teatrul de Nord

Sătmărenii sunt invitați, pe 17 octombrie, la un eveniment cinematografic cu o puternică încărcătură emoțională. Filmul „Iertarea”, regizat de Nicolae Mărgineanu, va fi proiectat la Teatrul de Nord, de la ora 18.00, în prezența actorilor Radu Botar și Cuzin Toma și a regizorului. Informațiile despre eveniment au fost prezentate chiar de Radu Botar în emisiunea „Actualitatea sătmăreană” de la Nord Vest TV.

Filmul pornește de la o poveste reală, descoperită de Radu Botar în urmă cu aproximativ doi ani și transmisă ulterior regizorului Nicolae Mărgineanu. Povestea a devenit scenariu, iar actorul sătmărean a primit rolul preotului Bălaș, victima unei agresiuni petrecute în anii ’50, în penitenciarul Aiud.

O poveste despre vină, suferință și iertare

Acțiunea filmului urmărește întâlnirea, după aproximativ 20 de ani, dintre victima devenită preot și omul care îi provocase suferința. Fostul gardian își caută victima pentru a-i cere iertare.





Mesajul central al filmului este sintetizat chiar de replica: „Te aștept de 20 de ani ca să te pot ierta.” Pentru Radu Botar, povestea este cu atât mai puternică într-o perioadă în care societatea are nevoie să redescopere dialogul și capacitatea de a ierta.

Actorul consideră că astfel de filme sunt importante pentru a privi istoria fără să o cosmetizăm și pentru a înțelege mai bine trecutul.

„Avem nevoie de iertare”, este una dintre ideile transmise de Radu Botar în interviu, actorul subliniind necesitatea unor filme care să vorbească despre istoria României și despre lucrurile care nu trebuie uitate.

Radu Botar, din nou pe marele ecran

Pentru actorul sătmărean, „Iertarea” a fost și o provocare profesională. El povestește că a avut inițial emoții în fața rolului, mai ales pentru că povestea este una puternică și inspirată din realitate. Filmările au avut loc în București, în zona Buzăului și la penitenciarul din Aiud.

Distribuția îi reunește pe Cuzin Toma, Maria Ploae, Radu Bânzaru și Radu Botar, alături de alți actori. Botar vorbește cu apreciere despre colaborarea cu Cuzin Toma, pe care îl consideră un actor de mare profunzime și cu care a mai jucat și în „Cardinalul”.





Filmul a fost primit cu emoție la proiecția de la București, actorul povestind că spectatorii au plecat profund impresionați de poveste.

Sătmărenii, invitați la întâlnirea cu filmul

Evenimentul de la Satu Mare este organizat cu sprijinul Asociației „Cu Voi și pentru Voi”, iar Teatrul de Nord găzduiește proiecția.





Pentru Radu Botar, întâlnirea este mai mult decât o simplă vizionare de film. Este o invitație la dialog, la rememorarea unei perioade dificile din istoria României și la reflecție asupra mesajului pe care „Iertarea” îl transmite publicului.

17 octombrie, ora 18.00. Teatrul de Nord Satu Mare. „Iertarea”. Un film despre o Românie pe care trebuie să o cunoaștem pentru ca anumite momente ale trecutului să nu se mai repete.Prețul biletului 30 de lei.

Înregistrarea emisiunii





Florin Cristian Mureșan