Maria Petca Poptean va fi condusă pe ultimul drum sâmbătă





Lumea folclorului sătmărean și comunitatea din Țara Oașului se pregătesc să își ia rămas-bun de la Maria Petca Poptean, îndrăgita interpretă de muzică populară care, de-a lungul vieții, a dus mai departe cântecul și tradițiile oșenești. Familia a transmis detaliile privind priveghiul și ceremonia de înmormântare, printr-un mesaj emoționant intitulat „Ultimul cântec”.

„Nu știm cu ce daruri venim pe lumea asta, le aflăm doar când ele înfloresc în noi. Maria a venit să cânte, să bucure lumea cu vocea ei. A cântat din suflet, cu iubire pentru muzica populară și pentru Țara Oașului pe care o reprezenta cu mândrie”, se arată în mesajul transmis în memoria artistei.

Cei care au cunoscut-o și apreciat-o sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu vineri, 25 septembrie 2026, de la ora 19:00, când va avea loc priveghiul, la Capela din Cimitirul Vechi de pe strada Amațiului.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 26 septembrie 2026, de la ora 13:00, tot la Cimitirul Vechi de pe strada Amațiului.

Mesajul de rămas-bun vorbește despre o artistă care a reușit să apropie generații prin cântecul popular: „A fost coloana sonoră a multor generații care au îndrăgit omul și muzica. Și de acolo, de sus, vă iubește pe toți și vă cântă în continuare.”

Maria Petca Poptean a fost una dintre vocile cunoscute ale folclorului din Țara Oașului, fiind apreciată pentru activitatea sa artistică și pentru contribuția la păstrarea și promovarea cântecului tradițional.

Familia încheie anunțul cu o invitație simplă și profundă adresată tuturor celor care doresc să o însoțească pe ultimul drum: „Vă așteptăm să o cântăm împreună.”

Dumnezeu să o odihnească în pace!