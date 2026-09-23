



Două evenimente rutiere au intrat în atenția polițiștilor sătmăreni în data de 22 septembrie. O femeie de 74 de ani a ajuns la spital după ce a fost acroșată de un autoturism în Piața Eroilor Revoluției, iar, cu câteva ore mai devreme, un șofer de 38 de ani a fost depistat pe Podul Transilvania cu o concentrație de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în ambele cazuri.

Primul incident din punct de vedere cronologic a fost constatat în jurul orei 01:00, pe Podul Transilvania din municipiul Satu Mare.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani, din Satu Mare.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentrație de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Femeie de 74 de ani, accidentată în Piața Eroilor Revoluției

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 11:20, polițiștii rutieri au fost sesizați prin 112 despre producerea unui accident în Piața Eroilor Revoluției din municipiul Satu Mare.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un tânăr de 23 de ani, din Berindan, aflat la volanul unui autoturism, ar fi acroșat o femeie în vârstă de 74 de ani, din Ambud.

Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, femeia ar fi traversat drumul public printr-un loc nepermis.

În urma impactului, aceasta a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Șoferul de 23 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul din Piața Eroilor Revoluției.