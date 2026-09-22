Au fost desfășurate activități privind prevenirea consumului de droguri și substanțe interzise la Centrul Școlar de Educație Incluzivă, iar la Adăpostul de noapte au avut loc acțiuni referitoare la prevenirea consumului de droguri, alcool și energizante, precum și informări privind efectele caniculei. La Asociația Fluturași Albaștri au fost organizate activități dedicate sănătății orale.









Direcția de Sănătate Publică Satu Mare a prezentat bilanțul activităților desfășurate în luna august 2026. Datele arată 83 de cazuri de boli infecțioase cu transmitere prioritară, în creștere față de luna precedentă, cele mai multe fiind cazuri de hepatită virală A. În același timp, inspectorii DSP au efectuat 79 de acțiuni de control și au aplicat amenzi în valoare de 19.600 de lei. Analizele de laborator au identificat și numeroase probe neconforme de apă, inclusiv 21 dintre cele 24 de probe provenite din piscine.Potrivit raportului de activitate al DSP Satu Mare, Compartimentul de Epidemiologie și Control al Bolilor Transmisibile a înregistrat în august 83 de cazuri de boli infecțioase cu transmitere prioritară. Au fost realizate anchete epidemiologice pentru identificarea surselor de infecție și a contacților, iar instituțiile interesate au fost informate cu privire la focarele existente și măsurile necesare pentru limitarea acestora. DSP a continuat, de asemenea, monitorizarea prezenței virusului poliomielitic în apele uzate.59 de cazuri de hepatită A și un focar în mediul ruralCea mai mare parte a îmbolnăvirilor raportate a fost reprezentată de hepatita virală A – 59 de cazuri. Au mai fost înregistrate 8 cazuri de campylobacterioză, 7 de rotavirus și două de salmoneloză.DSP a raportat câte un caz de leptospiroză, meningită bacteriană cu LCR clar, hepatită B, hepatită E, infecție cu Haemophylus, sifilis și boala Lyme. În total, tabelul epidemiologic însumează cele 83 de cazuri. În cursul lunii august a fost deschis și un focar de hepatită virală A în mediul rural.Autoritățile sanitare au organizat campanii de vaccinare împotriva rujeolei și hepatitei A. În total, în luna august au fost administrate 1.868 de doze de vaccin: 420 Prevenar 13, 407 Hexacima, 314 ROR, 210 Tetraxim, 177 Adacel, 174 Euvax și 166 BCG. Separat, raportul menționează administrarea a șase doze Havrix 720 Jr., achiziționate de DSP prin Programul Național Boli Transmisibile Prioritare.Verificări ale apei potabile și ale zonelor de îmbăiereO componentă importantă a activității DSP a vizat calitatea apei. Compartimentul de Evaluare a Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă a prelevat 10 probe de apă de la cinci sisteme de alimentare cu apă potabilă din județ și alte 10 probe de la cinci unități de agrement cu piscine interioare sau exterioare.Au fost monitorizate și patru zone naturale de îmbăiere – Balastiera Apa, Balastiera Iojib, Lacul Mujdeni și Lacul de acumulare Călinești-Oaș – de unde au fost recoltate opt probe pentru determinări microbiologice.Datele laboratorului DSP indică însă mai multe neconformități. Laboratorul de Chimie Sanitară și Toxicologie Industrială a analizat 43 de probe de apă destinată consumului uman, dintre care 16 au fost neconforme.Situația raportată pentru piscine este și mai pronunțată: dintre 24 de probe de apă analizate, 21 au fost declarate neconforme. Documentul DSP nu precizează în această secțiune piscinele de la care provin probele și nici parametrii care au determinat încadrarea lor ca neconforme.240 de probe prelucrate de Laboratorul de MicrobiologieLaboratorul de Microbiologie al DSP a preluat și prelucrat 240 de probe în august. Printre acestea s-au numărat probe HIV și RPR, examene coproparazitologice și coproculturi, precum și numeroase analize ale apei, alimentelor, condițiilor igienico-sanitare și aeromicroflorei.Din cele 35 de probe pentru analiza microbiologică a apei efectuate la cerere, trei probe solicitate de persoane juridice au depășit limitele admise. În cazul celor 14 probe efectuate în cadrul monitorizării de audit, patru probe solicitate de persoane juridice au depășit limitele admise.Au fost analizate și 53 de probe de alimente, din categoria pâinii, produselor de panificație și patiserie, una dintre probele solicitate de o persoană juridică depășind limitele admise.Campanii împotriva fumatului și consumului de droguriDSP Satu Mare a continuat și activitățile de prevenție și educație pentru sănătate. În cadrul campaniei naționale „Respiră curat, alege sănătatea!”, au fost organizate acțiuni de informare privind prevenirea consumului de tutun și produse conexe.