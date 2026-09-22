



Clădirile, monumentele și poveștile orașului Satu Mare au devenit indicii într-o vânătoare de comori urbane la care au participat tineri din România și Turcia. Activitatea a avut loc în cadrul proiectului Erasmus+ „Young Europeans – The CREW – Creative and Responsible Environment Warriors”, în colaborare cu Liceul cu Program Sportiv Satu Mare.

Urmând traseul pregătit pentru ei, participanții au fost invitați să privească mai atent locurile prin care trec și să descopere detalii legate de istoria Sătmarului. Fiecare indiciu i-a condus către o nouă clădire, un monument sau o poveste a orașului.

Vânătoarea de comori le-a oferit tinerilor o modalitate interactivă de a cunoaște Satu Mare, dar și ocazia de a explora orașul împreună, dincolo de activitățile desfășurate în sala de curs. Pentru participanții din Turcia, traseul a fost o întâlnire cu patrimoniul local, iar pentru cei din România, o invitație de a redescoperi locuri familiare dintr-o perspectivă nouă.

Activitatea a adus astfel împreună tineri din cele două țări în jurul unei experiențe comune, în care curiozitatea și descoperirea orașului au mers mână în mână.