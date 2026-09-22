



Transurban Satu Mare va introduce, începând cu 28 septembrie, linia de autobuz nr. 20, pentru o perioadă experimentală de trei luni. Decizia Primăriei Municipiului Satu Mare vine în urma solicitărilor locuitorilor din zonele Titulescu și Dara.

Noua linie este destinată în special elevilor care pleacă de la școlile din centrul orașului spre Cartierul Solidarității, strada Barițiu, zona Rachel de pe strada Dara și Piața Titulescu. Autobuzele vor porni din stația Casa de Modă la orele 12:15, 13:15 și 14:15.

Pentru acest traseu vor fi înființate trei stații noi: pe strada Dara, la numerele 104 și 60, și în Piața Titulescu, în apropierea benzinăriei Petrom.