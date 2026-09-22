



Poetul Eugen Vintilă (1951–2013) a fost comemorat luni, 21 septembrie, în Galeria de Artă a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare. Medalionul comemorativ a marcat împlinirea a 75 de ani de la nașterea sa.

Scriitorii Ovidiu Mica, Felician Pop, George Vulturescu, Gheorghe Cormoș, Alexandru Zotta și Ștefan Haiduc au vorbit despre creația poetului și au împărtășit amintiri din anii în care l-au cunoscut. Mărturiile lor au conturat portretul unui om pentru care literatura a însemnat și prietenie, nu doar creație.

Poezia lui Eugen Vintilă explorează teme precum viața și moartea, neliniștea și căutarea sensului, într-un limbaj auster și profund personal. La 13 ani de la dispariția sa, întâlnirea de la Satu Mare a readus în atenție opera poetului și locul său în memoria literară locală.