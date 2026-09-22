



Vizitatorii vor putea admira panorama municipiului Carei din bastionul Castelului Károlyi duminică, 27 septembrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului. Accesul se va face în grupuri organizate, la orele 13:00, 14:00, 15:00 și 16:00.

Fiecare grup va avea cel mult 15 persoane, iar copiii sub 14 ani vor putea intra doar însoțiți de un adult. Taxa de vizitare este de 10 lei; elevii și pensionarii beneficiază de intrare gratuită.

Înscrierea este obligatorie și se face la numărul de telefon 0771 392 800.

Evenimentul este organizat de Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” – VisitCarei, în parteneriat cu Muzeul Județean Satu Mare – Secția Carei.