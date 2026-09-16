



Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Kovacs (Tisza) Istvan, tatăl arbitrilor Istvan și Szabolcs Kovacs, un om care și-a legat întreaga viață de fotbal și care a reprezentat o figură emblematică pentru istoria acestui sport în zona Careiului și în județul Satu Mare.

Născut la 19 noiembrie 1941, Kovacs (Tisza) Istvan a trăit pentru fotbal și a lăsat în urmă o moștenire care depășește rezultatele și anii petrecuți pe teren. Ca jucător, a evoluat la Victoria, Recolta Carei și Câmpina, iar mai târziu și-a continuat activitatea ca antrenor, pregătind echipele din Berveni, Căpleni, Cămin și Lucăceni.

Pentru cei care l-au cunoscut, fotbalul nu a fost doar un sport, ci o adevărată pasiune și un mod de viață. Iar poate cea mai mare mândrie a sa au fost cei doi fii, Istvan și Szabolcs Kovacs, care au ajuns să reprezinte arbitrajul românesc și fotbalul sătmărean la cel mai înalt nivel internațional.

Istvan Kovacs este astăzi unul dintre arbitrii de top ai fotbalului mondial, cu prezențe la marile competiții și finale europene, o carieră care a dus numele familiei Kovacs și al județului Satu Mare pe cele mai importante stadioane ale lumii.

În aceste momente grele, ne exprimăm întreaga compasiune și transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, rudelor, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat pe Kovacs (Tisza) Istvan.

Drum lin, Tisza bacsi!

Fotbalul din Carei și din județul Satu Mare pierde un om care și-a dedicat viața acestui sport, dar amintirea sa va rămâne vie prin tot ceea ce a făcut și, mai ales, prin moștenirea pe care a lăsat-o în urmă.

Sincere condoleanțe familiei Kovacs! Dumnezeu să-l odihnească în pace!





Familia transmite că slujba de priveghere va avea loc joi, 17 septembrie de la ora 18 iar înmormântarea, vineri 18 septembrie de la ora 13 la Capela Romano-catolică a Cimitirului Mesterrészi (Carei), de lângă piață.