Incendiul izbucnit marți dimineața pe strada Cloșca din municipiul Satu Mare, prezența tot mai numeroasă a urșilor în județ, începutul noului an școlar, siguranța elevilor, alimentația copiilor în cadrul programelor after-school, situația producătorilor de pălincă, proiectele PNRR și problemele financiare ale administrațiilor locale au fost principalele teme abordate de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, în cadrul emisiunii „Actualitatea sătmăreană”.

Discuția a avut loc chiar în ziua în care pompierii sătmăreni au fost solicitați să intervină la un incendiu de amploare izbucnit pe strada Cloșca. Situația a generat și transmiterea unui mesaj RO-Alert, în condițiile în care incendiul a izbucnit la o societate comercială care produce și comercializează încălțăminte, într-o zonă în care se află mai multe locuințe și spații comerciale.

Incendiul de pe Cloșca: „Dacă era o întârziere de o jumătate de oră, pagubele erau poate de 10 ori mai mari”

Prefectul Altfatter Tamás a subliniat rapiditatea intervenției pompierilor și faptul că principala preocupare a echipelor de intervenție a fost împiedicarea propagării focului către imobilele din apropiere.

„Structurile Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit foarte, foarte rapid și într-un număr extrem de mare. Având în vedere că eram într-o zonă de case, cel mai important lucru era să lichidăm zona în care incendiul a apărut, pentru că erau 4-5 case în imediata vecinătate și alte tipuri de spații comerciale și putea fi o problemă foarte mare”, a explicat prefectul.

Acesta a precizat că la fața locului s-a aflat și șeful ISU Satu Mare, colonelul Buzduga, care a coordonat operațiunile.

„Datorită intervenției prompte și sigure, s-a reușit să se stingă incendiul. Prima dată s-a limitat incendiul, după care efectiv a fost stins”, a declarat Altfatter Tamás.

Prefectul consideră că modul de intervenție al pompierilor demonstrează nivelul de pregătire al salvatorilor sătmăreni.

„Asta înseamnă profesionalism, asta înseamnă să îți dorești să ajuți, asta înseamnă să intervii foarte, foarte repede. Dacă era o întârziere de o jumătate de oră, pagubele erau poate de 10 ori mai mari decât sunt în momentul de față.”

În urma incendiului, o singură persoană a fost transportată la spital. Este vorba despre administratorul și proprietarul clădirii, care a încercat să intervină pentru a salva bunuri din imobil.

„A observat că este foc în partea din spate, a intervenit și a încercat să salveze ce se poate salva. Din păcate, are anumite tipuri de arsuri pe suprafața corpului. Sperăm să fie bine”, a precizat prefectul.

Transmiterea mesajului RO-Alert a fost justificată de existența unor substanțe utilizate în procesul de producție.

„Fiind o fabrică de pantofi, au fost folosite diferite substanțe, diferiți adezivi și am considerat că este important ca cetățenii să știe despre acest lucru”, a explicat Altfatter.

Prefectul a ținut să îi felicite pe pompierii sătmăreni, în contextul în care, cu doar o zi înainte, județul Satu Mare marcase Ziua Pompierilor.

„Cel mai important lucru este să dăm o șansă în plus cetățenilor”

Altfatter Tamás a vorbit și despre investițiile făcute în ultimii ani pentru creșterea capacității de intervenție a structurilor de urgență.

Potrivit acestuia, proiectele europene au permis dotarea ISU cu echipamente moderne, iar administrația județeană și instituțiile locale au contribuit, la rândul lor, la dezvoltarea capacității de intervenție.

„Au fost proiecte europene în care au reușit să primească niște dotări suplimentare, niște dotări de ultimă oră, niște echipamente de intervenție, așa cum trebuie. Noi, la rândul nostru, în ultima perioadă am ajutat cu ambulanțe noi, ambulanțe moderne, atât pentru Serviciul Județean de Ambulanță, cât și pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență.”

Concluzia prefectului este că investițiile în astfel de structuri nu reprezintă un sprijin acordat unei instituții în sine, ci o investiție directă în siguranța populației.

„Cel mai important lucru este să încercăm să ajutăm, prin asta ajutând nu neapărat inspectoratul, ci să dăm o șansă în plus cetățenilor municipiului și județului Satu Mare.”

Producătorii de pălincă cer modificări legislative

O altă temă discutată în cadrul emisiunii a fost întâlnirea anuală cu producătorii de pălincă din județ.

Potrivit prefectului, principala problemă este una de natură legislativă, iar în Parlament se află în discuție modificări privind cantitatea de pălincă ce poate fi produsă pentru consum propriu.

„Problemele pe care ei le întâmpină sunt la nivel legal, unde s-au făcut anumite demersuri pentru a crește cantitatea de pălincă care, într-o gospodărie proprie, se poate consuma. În momentul de față este în Parlamentul României această modificare legislativă”, a declarat Altfatter.

În cadrul întâlnirii a fost stabilită însă și o soluție concretă pentru reducerea drumurilor făcute de producători la Vamă.

„Ei nu mai sunt nevoiți, începând de azi, să vină la biroul Vamal de interior, în persoană, ci pot depune solicitările dumnealor în scris, pe mail. Se răspunde cu confirmare de primire pe mailul pus la dispoziție de către Vamă.”

Prefectul consideră că noua procedură va reduce birocrația și timpul pierdut de producători.

„Prin asta reușim să scurtăm inclusiv timpii pentru obținerea unui aviz. Nu mai avem nevoie să punem oamenii să umble în fiecare lună de două ori sau de trei ori la Vamă.”

În discuțiile cu producătorii au fost abordate și problemele de mediu și respectarea legislației.

Început de an școlar: mai multă poliție în jurul școlilor

O parte consistentă a dialogului a fost dedicată începutului noului an școlar și problemelor legate de siguranța elevilor.

Prefectul a dezvăluit că, înainte de începerea cursurilor, a solicitat suplimentarea efectivelor de polițiști și jandarmi în zonele unităților de învățământ.

„Am solicitat, în ziua începerii școlilor, efective mărite de polițiști pe toate tipurile de străzi, în așa fel încât să ajute inclusiv la un trafic cât mai acceptabil, dar am solicitat și o prezență mai numeroasă a polițiștilor, a jandarmilor, în cadrul și în zonele adiacente școlilor.”

Prefectul spune că măsura nu vizează doar prevenirea consumului de alcool sau substanțe interzise, ci și fenomene precum bullying-ul.

„Un purtător de uniformă în rândul copiilor, deja prin simpla prezență a dumnealui, are un rol de a putea descuraja anumite acte.”

Altfatter a atras atenția și asupra unor situații de bullying care, în trecut, ar fi fost ascunse de conducerea unor unități de învățământ.

„Am mai avut în anii anteriori astfel de situații în anumite școli, unde, din păcate, directorii inițial au preferat să ascundă sub preș adevărul, dar, bineînțeles, că după aceea am aflat și au fost luate măsurile legale care s-au impus.”

„Trebuie să existe un regulament de acces în fiecare școală”

Prefectul a abordat și problema accesului elevilor în unitățile de învățământ, în special în cazul celor care au împlinit vârsta de 18 ani.

Acesta a respins ideea că elevii majori nu ar putea fi legitimați la intrarea sau ieșirea din școală.

„Nu este adevărat. Trebuie lămurită problema. Trebuie să existe un regulament de acces în fiecare instituție școlară, un regulament care să fie unanim acceptat de toate părțile.”

În opinia sa, regulile trebuie să fie clare și cunoscute de elevi, părinți și cadre didactice.

After-school-ul și masa copiilor: „Să fie mâncarea de calitate, să fie curată”

O altă preocupare importantă este reprezentată de alimentația copiilor care participă la programe after-school.

Prefectul a precizat că instituția pe care o conduce nu poate indica părinților sau școlilor o anumită firmă de unde să cumpere mâncarea, însă furnizorii trebuie să îndeplinească toate condițiile legale.

„Să fie bună mâncarea și să fie curată. Să fie mâncarea sănătoasă, să fie curată. Societatea respectivă trebuie să fie autorizată și să fie un control sanitar-veterinar și în ceea ce privește sănătatea publică așa cum trebuie. Adică copiii noștri să fie în siguranță.”

Altfatter Tamás a amintit că, în anii anteriori, au existat situații în județ în care mai multe grupuri de elevi au avut probleme după consumul alimentelor oferite în cadrul programelor after-school.

„Am mai avut în decursul anilor anumite mici probleme în diferite locuri ale județului, unde tocmai din cauza acestei mâncări care a fost servită la after-school am avut anumite probleme cu anumite grupe de elevi și e de evitat.”

Prefectul spune că a discutat problema inclusiv cu conducerea Inspectoratului Școlar Județean și solicită o atenție sporită din partea celor care verifică unitățile de învățământ.

„Trebuie să umbli cu ochii deschiși”

În aceeași idee, prefectul a criticat situațiile în care unele unități de învățământ nu sunt pregătite corespunzător din punct de vedere administrativ.

„Nu cred că putem accepta așa ceva în anul 2026. Nu cred că lângă un teren de sport putem să lăsăm bălăriile să crească la doi metri.”

În opinia sa, fiecare director și administrator de școală trebuie să își asume responsabilitatea pentru starea unității pe care o gestionează.

„De aceea trebuie să fie un management așa cum trebuie la fiecare instituție școlară, în așa fel încât fiecare să știe ce are de făcut.”

Programul pentru alimentația elevilor: „Să fim corecți unii cu alții”

Referindu-se la problemele apărute în trecut în cadrul programelor de alimentație pentru elevi, Altfatter Tamás a pus accent pe responsabilitate și corectitudine.

„Totul pornește de la buna sau reaua credință. De aici pornește absolut tot.”

Prefectul a explicat că rolul instituției pe care o conduce este unul instituțional, de monitorizare și sesizare a autorităților competente atunci când apar probleme.

În cazul programelor guvernamentale, spune el, trebuie respectat numărul real de beneficiari.

„Noi trebuie să ne raportăm tot timpul la ce avem, să fim corecți unul cu altul și să se deconteze exact atâta cât este, cât e numărul de elevi în incinta școlii, în fiecare dimineață.”

PNRR: Satu Mare, înaintea multor județe

În ceea ce privește proiectele finanțate prin PNRR, prefectul a arătat că județul Satu Mare a pornit cu un avantaj important în momentul în care Instituția Prefectului a primit atribuții de monitorizare.

„Deja noi, la acel moment, am fost cu două treimi dintre proiectele aflate în implementare finalizate. În alte județe ale țării au fost cam o treime finalizate.”

Altfatter a precizat că în județ există un număr redus de proiecte care nu au putut fi finalizate, iar legislația adoptată în 2026 a oferit anumite soluții pentru proiectele care au ajuns la un grad foarte ridicat de realizare.

„Avem destul de puține proiecte care nu au putut fi finalizate.”

Anghel Saligny: este nevoie de rectificare bugetară

O problemă mai dificilă este, însă, finanțarea programului Anghel Saligny.

Prefectul spune că facturile emise urmează să fie încărcate și plătite, însă pentru viitor este nevoie de o rectificare bugetară.

„Este nevoie de o rectificare bugetară. Este nevoie de o rectificare pentru toată lumea.”

Situația financiară a administrațiilor locale reprezintă, în opinia sa, o problemă care trebuie rezolvată la nivel guvernamental.

„În momentul în care ai un guvern care nu are toate atribuțiile la îndemână, e foarte complicat. Sunt lucruri care trebuie reglate și sper că vor fi reglate în viitorul apropiat.”

Urșii din Satu Mare: „Astăzi avem 21 de urși în bazele noastre de date”

Poate cea mai sensibilă temă discutată a fost prezența urșilor în județul Satu Mare.

Prefectul a dezvăluit că, potrivit evidențelor disponibile, în județ figurează în prezent 21 de urși, însă numărul real ar putea fi mai mare.

„Azi avem 21 de urși care figurează în bazele noastre de date, bazele de date pe care le deține Ministerul Mediului.”

Situația devine și mai complicată în cazul exemplarelor observate în teren, dar care nu apar neapărat în evidențele oficiale.

Prefectul a amintit cazul ursului care a atacat un măgar în zona Bolda, localitate aparținătoare comunei Beltiug. Potrivit informațiilor primite, animalul nu ar fi fost singur, ci însoțit de o femelă și doi pui. „Dacă mai adăugăm la cei 21, suntem la 25.”

Ulterior, autoritățile au primit și o imagine cu un urs de talie mare observat în zona Ardud, deplasându-se spre zona viilor din Satu Mare.

„Dacă îl adăugăm și pe acesta, atunci suntem la 26. Pe real, nu pe povești”, a spus prefectul.

Cine intervine când apare un urs?

În urma acestor situații, prefectul a convocat reprezentanți ai instituțiilor publice, primari și gestionari ai fondurilor cinegetice pentru a stabili o procedură clară de intervenție.

„Am întrebat: oameni buni, noi de ce nu avem o procedură de intervenție într-o astfel de situație? Pentru că oricând se poate.”

Potrivit prefectului, legislația stabilește atribuțiile fiecărei instituții, iar procedura trebuie declanșată prin apelul la 112.

„Cel mai important rol în această ecuație îl are persoana care sună la 112, pentru că prin 112 trebuie să se declanșeze această întreagă procedură.”

Ulterior, primarul localității are un rol central în coordonarea intervenției, cu sprijinul gestionarului fondului cinegetic și al celorlalte instituții abilitate.

„Prima decizie este normal să se alunge ursul, dar în momentul în care un urs îți atacă un om și este în fața ta, atunci comisia trebuie să constate gravitatea acestei fapte și se poate ajunge inclusiv la eliminarea ursului foarte, foarte repede.”

Recomandarea prefectului pentru sătmărenii care merg pe munte

În condițiile în care județul Satu Mare nu are aceeași cultură a prezenței ursului precum județele montane, prefectul le recomandă sătmărenilor să fie foarte atenți atunci când merg în zonele împădurite, inclusiv pe trasee precum Via Transilvanica sau în zona Oașului.

„Să fim precauți, pentru că nu știm la ce să ne așteptăm. Noi nu avem cultura prezenței ursului în rândul nostru.”

În cazul unei întâlniri cu un urs, prefectul a transmis recomandarea generală primită de la specialiști: evitarea mișcărilor bruște.

„În mod normal, ursul nu te atacă. Și când e în fața ta, să încerci să nu te miști absolut deloc. Pentru că acestea sunt lucruri importante. Cel puțin așa spun specialiștii.”

„Oamenii nu sunt interesați de certurile de la televizor”

În partea finală a interviului, discuția s-a mutat către situația politică și financiară a administrațiilor locale.

Prefectul consideră că este urgentă găsirea unor soluții pentru administrațiile care riscă să ajungă în dificultate financiară în lipsa unei rectificări bugetare.

„Sunt unele primării, unii primari, de fapt, care deja s-au plâns că dacă nu va fi o rectificare bugetară la nivel național, ei vor intra în incapacitate de plată.”

Altfatter Tamás a subliniat și diferența dintre veniturile proprii ale primăriilor și cele ale consiliilor județene, despre care spune că au o capacitate mult mai redusă de a genera venituri proprii.

În final, prefectul a transmis un mesaj care, spune el, ar trebui să fie în centrul atenției clasei politice:

„Orgoliile trebuie puse deoparte pentru că au trecut deja foarte multe luni de când cetățenii ce văd? Oamenii se ceartă la televizor. Pe votanți, pe cetățenii noștri nu îi interesează certurile lor de la televizor.”

Și a continuat: „Pe ei îi interesează siguranța zilei de azi și viitorul zilei de mâine. Să aibă un loc de muncă bine plătit, să nu crească foarte, foarte mult prețurile. Când este de intervenit sau când trebuie să te bazezi pe o instituție publică, atunci să știi că acea instituție publică există ca să te ajute pe tine.”

De la incendiul de pe strada Cloșca și siguranța elevilor până la urșii care apar tot mai des în județ și problemele financiare ale administrațiilor locale, mesajul prefectului Altfatter Tamás este unul centrat pe intervenție rapidă, responsabilitate instituțională și găsirea unor soluții concrete pentru problemele cu care se confruntă sătmărenii.

Florin Cristian Mureșan







