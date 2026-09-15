AMENZI. Zi neagră pentru șoferii din Satu Mare! Peste 200 de sancțiuni și amenzi de 90.000 de lei

Locale 15.09.2026 17:50
AMENZI. Zi neagră pentru șoferii din Satu Mare! Peste 200 de sancțiuni și amenzi de 90.000 de lei

Polițiștii sătmăreni au ieșit în stradă pentru siguranța traficului și menținerea ordinii publice, iar bilanțul acțiunilor este unul usturător pentru cei care au încălcat legea

Peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de mai bine de 90.000 de lei. Acesta este bilanțul acțiunilor desfășurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare în data de 14 septembrie, atât pentru menținerea ordinii publice, cât și pentru supravegherea și controlul traficului rutier.

Polițiștii au intensificat controalele

Pe parcursul zilei de 14 septembrie, polițiștii sătmăreni au desfășurat activități pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în județ.

În paralel, echipajele de poliție au acționat în trafic pentru supravegherea, fluidizarea și controlul circulației pe drumurile publice.

Acțiunile au urmărit prevenirea faptelor care pot pune în pericol siguranța cetățenilor și reducerea riscului producerii unor evenimente nedorite în trafic.

Peste 90.000 de lei, valoarea amenzilor

În urma controalelor, polițiștii au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale.

Valoarea totală a acestora depășește 90.000 de lei, o sumă care arată amploarea acțiunilor desfășurate într-o singură zi.

Polițiștii transmit că astfel de activități au rol preventiv, dar și sancționator, atunci când sunt constatate încălcări ale legislației.

Controalele pentru siguranța rutieră și menținerea ordinii publice vor continua și în perioada următoare, în vederea reducerii riscurilor și creșterii gradului de siguranță pentru cetățenii din județ.

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