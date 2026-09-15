Producătorii de pălincă din județ s-au întâlnit cu reprezentanții instituțiilor de control și reglementare pentru a discuta despre taxe, autorizare și problemele cu care se confruntă

Pălinca rămâne una dintre mărcile tradiționale ale județului Satu Mare, însă pentru micii producători păstrarea tradiției vine la pachet cu reguli fiscale, proceduri administrative și obligații de mediu. Tocmai aceste probleme au fost puse pe masa discuțiilor la întâlnirea organizată la sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare.

Producătorii și autoritățile, la aceeași masă

Întâlnirea de lucru a fost organizată de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, împreună cu subprefectul Cristian Valer Beseni și secretarul general Cosmin Dorle.

La discuții au participat reprezentanții instituțiilor cu atribuții de reglementare și control în domeniu: Biroul Vamal de Interior Satu Mare, Administrația Județeană a Finanțelor Publice, Direcția pentru Agricultură, Sistemul de Gospodărire a Apelor și Garda Națională de Mediu.

De cealaltă parte s-au aflat reprezentanți ai Federației Producătorilor de Pălincă din Nord-Vest, ai Asociației Patronale a Producătorilor de Pălincă Naturală din Țara Oașului și ai Asociației Patronale a Producătorilor de Pălincă, Țuică și Rachiuri Naturale „CODREANCA” Satu Mare.

Marea problemă: taxele și regimul fiscal

Unul dintre principalele subiecte abordate a fost regimul de antrepozit fiscal al pălinciilor și nivelul accizelor datorate pentru cantitățile care depășesc plafonul prevăzut de Codul fiscal pentru consumul propriu al gospodăriilor individuale.

Producătorii au atras atenția asupra dificultăților generate de actualul sistem și au discutat și despre proiectul legislativ aflat în procedură parlamentară, care vizează regimul fiscal al băuturilor alcoolice tradiționale produse în gospodării.

Pentru producătorii mici, problema este una importantă: păstrarea unei activități tradiționale trebuie să fie posibilă într-un cadru legal clar și adaptat realităților din gospodăriile în care pălinca se produce de generații.

Ce trebuie să respecte producătorii

Reprezentanții instituțiilor deconcentrate au prezentat condițiile minimale necesare pentru autorizarea și funcționarea pălincăriilor tradiționale.

Biroul Vamal de Interior Satu Mare le-a reamintit producătorilor individuali că trebuie depuse notificări care să conțină informațiile obligatorii referitoare la începerea producției, instalația deținută, perioada de funcționare și producția estimată, conform prevederilor Codului fiscal.

O veste importantă este că aceste proceduri pot fi simplificate. Notificările și deciziile pot fi transmise electronic, prin intermediul adresei de e-mail puse la dispoziție de Biroul Vamal de Interior Satu Mare. Și taxele datorate pot fi achitate electronic, dovada plății urmând să fie transmisă tot prin e-mail.

Astfel, producătorii nu mai sunt nevoiți să facă drumuri la Satu Mare pentru fiecare etapă administrativă.

Tradiția trebuie păstrată, dar și mediul protejat

Discuțiile nu s-au limitat însă la fiscalitate. Prefectul județului Satu Mare a insistat asupra respectării legislației de mediu și, în special, asupra prevenirii poluării provocate de deversarea necontrolată a deșeurilor rezultate în urma procesului de distilare.

Mesajul autorităților este clar: tradiția poate continua, însă producția trebuie realizată în condiții legale și cu respectarea obligațiilor privind protecția mediului.

„Pălinca de Satu Mare nu este doar un produs”

Prefectul Altfatter Tamás a subliniat importanța pălincii pentru identitatea județului și necesitatea sprijinirii producătorilor tradiționali.

„Pălinca de Satu Mare nu este doar un produs, este o parte din identitatea acestui județ, o tradiție păstrată din generație în generație”, a transmis prefectul.

Acesta a precizat că instituțiile statului vor acorda asistența necesară producătorilor pentru reglementarea activității, atât din punct de vedere fiscal, cât și în ceea ce privește respectarea legislației de protecție a mediului.

Totodată, prefectul a arătat că simplificarea procedurilor prin transmiterea electronică a documentelor și plata electronică a taxelor reprezintă un pas înainte pentru micii producători.

Dialogul dintre autorități și producători urmează să continue, inclusiv în ceea ce privește demersurile pentru un cadru legislativ adaptat specificului producției tradiționale.

Pentru că, dincolo de taxe, notificări și controale, în fiecare cazan de pălincă se află o parte dintr-o tradiție pe care județul Satu Mare încearcă să o păstreze vie.