SAE BONJO, vedeta sezonului

Bursa zvonurilor 14.09.2026 21:41
SAE BONJO, vedeta sezonului
Trebuie să-i recunoaștem un merit eroinei noastre din Oaș: a reușit să devină celebră nu după o performanță vocală de nivelul Vlăduței Lupău, Andrei sau al altor voci consacrate ale muzicii de petrecere, ci după o notă care a luat-o… pe arătură.
Și, culmea, tocmai acea notă a făcut-o virală. În timp ce unii artiști investesc în promovare, videoclipuri și campanii, artista noastră a avut nevoie doar de un „Sae Bonjo” și de TikTok. Restul au făcut internauții.
Până la urmă, poate că n-a fost o gafă, ci cea mai eficientă strategie de marketing din acest sezon de nunți.
Iar vestea bună este că sezonul nunților se apropie încet de final. Asta înseamnă că „Sae Bonjo” va începe, treptat, să lase locul altor sunete tradiționale de sezon.  Mai exact, Fuego, Hrușcă și colindele lor nemuritoare.
Așa că, dragi iubitori de muzică, mai aveți puțin timp să vă bucurați de „Sae Bonjo”.
În curând, vom trece cu toții la „Deschide ușa, creștine!”.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa CRESA
Comunicat de presa SPECIALISTI
Comunicat de presa Sc Bocicau
Comunicat de presa Sc 2
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat presa finalizare camin
Comunicat de presa MULTIFAMILIALE
Comunicat de presa its mic
Comunicat de presa its mare
Comunicat de presa TIneri
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand