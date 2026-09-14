SAE BONJO, vedeta sezonului

Trebuie să-i recunoaștem un merit eroinei noastre din Oaș: a reușit să devină celebră nu după o performanță vocală de nivelul Vlăduței Lupău, Andrei sau al altor voci consacrate ale muzicii de petrecere, ci după o notă care a luat-o… pe arătură.

Și, culmea, tocmai acea notă a făcut-o virală. În timp ce unii artiști investesc în promovare, videoclipuri și campanii, artista noastră a avut nevoie doar de un „Sae Bonjo” și de TikTok. Restul au făcut internauții.

Până la urmă, poate că n-a fost o gafă, ci cea mai eficientă strategie de marketing din acest sezon de nunți.

Iar vestea bună este că sezonul nunților se apropie încet de final. Asta înseamnă că „Sae Bonjo” va începe, treptat, să lase locul altor sunete tradiționale de sezon. Mai exact, Fuego, Hrușcă și colindele lor nemuritoare.

Așa că, dragi iubitori de muzică, mai aveți puțin timp să vă bucurați de „Sae Bonjo”.

În curând, vom trece cu toții la „Deschide ușa, creștine!”.



