O, unde ești tu, cheie de la gât?

Bursa zvonurilor 08.09.2026 21:28
O, unde ești tu, cheie de la gât?
Transurban vine cu vestea bună pentru elevi și părinți: abonamentele gratuite expirate pot fi folosite până în 21 septembrie
Dacă tot umblăm prin autobuzele Transurban după obiecte pierdute sau, după caz, găsite, ne-am gândit că, la început de an școlar, merită să punem pe „bursa” noastră și o informație care îi interesează direct pe elevi, părinți și bunici.
Poate, cine știe, dacă ne lăsăm copiii să circule cu autobuzul, în siguranță și cu încredere, mai respiră și centrul Sătmarului în fiecare dimineață. De la Eminescu și Kölcsey, până la Moisil, Brâncoveanu și Slavici, coloana de mașini a ajuns aproape un ritual de început de școală.
Că mai avem puțin și le cerem directorilor să monteze rampe pentru mașini până în clasă!
Oooo... unde ești tu, cheie de la gât, când aveam ghiozdanul în spate și autobuzul era mijloc de transport, nu expediție diplomatică?
Și acum ...Oooo, ce veste importantă de la Transurban...
Elevii ale căror abonamente gratuite expiră în această perioadă le pot folosi fără sancțiuni până la data de 21 septembrie 2026.
Până atunci, pentru emiterea sau prelungirea abonamentului, elevii se pot prezenta la casieriile și chioșcurile Transurban cu adeverință de la școală sau cu carnetul de elev vizat la zi și completat cu CNP-ul.
Începând cu 21 septembrie, lucrurile se simplifică: pentru emiterea sau prelungirea abonamentului va fi suficient un document de identitate — certificat de naștere sau carte de identitate — fără  adeverință  ori carnet de elev.
Atenție: prezența titularului cardului este obligatorie.
Așadar, până la urmă, mesajul e simplu: mai puține mașini la porțile școlilor, mai puțin trafic în centru și, poate, mai multă încredere    în  transportul   public.
Iar cheia de la gât... o putem lăsa, deocamdată, în vitrina cu amintiri.

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