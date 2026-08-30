„Clanul” trotinetelor electrice din Satu Mare

Bursa zvonurilor 30.08.2026 21:51
„Clanul” trotinetelor electrice din Satu Mare
Trotinetele electrice au devenit noul accesoriu obligatoriu al adolescenței sătmărene. Dacă nu ai una, riști să nu exiști în peisaj. Dacă ai una, trebuie neapărat să circuli în grup, cât mai repede și, eventual, prin locurile în care accesul tocmai a fost interzis.
Municipalitatea a montat recent indicatoare și marcaje prin care a restricționat accesul trotinetelor electrice pe trotuarele și aleile pietonale din centrul orașului. Măsura a venit după apariția repetată a unor situații periculoase pentru pietoni.
Problema nu este existența trotinetelor. În fond, acestea reprezintă un mijloc rapid, economic și nepoluant de deplasare. Problema apare atunci când vehiculul este confundat cu o jucărie, iar zona pietonală cu o pistă de concurs.
Părinții nu trebuie însă să intre în panică. „Clubul” trotinetelor electrice pare, în bună măsură, o modă de sezon. Astăzi este în trending, mâine va fi înlocuită de altceva. Exact ca o melodie ascultată obsesiv: poate rezista o vară sau chiar un an, dar, la un moment dat, publicul se satură.
Până când moda va trece, rămân însă regulile și responsabilitatea. Pentru că, spre deosebire de un cântec devenit enervant, o trotinetă condusă imprudent poate produce accidente reale.
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